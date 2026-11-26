Ein Sharing-Konzept, also Essen wird geteilt, soll den gemeinsamen Genuss in den Mittelpunkt stellen. „Genussberater begleiten die Gäste mit kulinarischen Empfehlungen, spannendem Wissen über die Lebensmittel und einem feinen Gespür für den passenden Wein. Vom Frühstück bis zum Dinner“, konkretisiert das Unternehmen seine Pläne gegenüber der „Krone“.