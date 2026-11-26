Kurz nach dem Bericht der „Krone“ wurde es offiziell: Die zu Red Bull gehörende „Tauroa“-Gruppe bestätigte große Pläne in Salzburg. Konkret geht es um eine neue Marke namens „Talos“. Das Unternehmen verriet nun genaue Details, was es im Gwandhaus plant.
Neue Marke, neue Immobilien, neue Gastrobetriebe – Milliardär Mark Mateschitz krempelt sein Reich gerade ordentlich um und will es deutlich erweitern. Auch die Öffentlichkeit soll davon profitieren, darüber berichtete die „Krone“ bereits.
Nun teilte das Unternehmen genauere Informationen zu dem großen Projekt mit. „Talos“ wird zur „Tauroa“-Gruppe und somit zum Bereich Gastronomie und Lebensmittel gehören. Im Gwandhaus wird darunter ein neuer kulinarischer Erlebnisort für Besucher geschaffen.
Mark Mateschitz scheint es also seinem Papa gleichtun zu wollen. Wie damals Didi Mateschitz mit dem Hangar-7 hat nun auch Mark Mateschitz mit „Talos“ ein für die Red-Bull-Häuser innovatives Kulinarik-Konzept geschaffen.
Ein Sharing-Konzept, also Essen wird geteilt, soll den gemeinsamen Genuss in den Mittelpunkt stellen. „Genussberater begleiten die Gäste mit kulinarischen Empfehlungen, spannendem Wissen über die Lebensmittel und einem feinen Gespür für den passenden Wein. Vom Frühstück bis zum Dinner“, konkretisiert das Unternehmen seine Pläne gegenüber der „Krone“.
Eröffnet wird das neue Lokal in der Morzger Straße schon Anfang Dezember.
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