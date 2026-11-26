Ein 60-jähriger Halleiner erlitt am Dienstnachmittag in seinem Haus in Salzburg einen Herz-Kreislaufstillstand. Familienangehörige wählten sofort den Notruf. Zwei Polizeisanitäter konnten dem Mann an noch Ort und Stelle das Leben durch Reanimation retten.
Unter Schock riefen Familienangehörige des 60-Jährigen den Notruf, als dieser daheim nach einem Herz-Kreislaufstillstand nicht mehr reagierte. Die alarmierten Polizisten rückten sofort zum Defibrillator-Einsatz aus. Vor Ort in einem Halleiner Mehrfamilienhaus fanden sie den Mann leblos. Sie begannen sofort mit der Herzdruckmassage und verwendeten einen Defibrillator.
Gemeinsam der Rettung gelang es, den Kreislauf des Patienten zu stabilisieren. Der Halleiner wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
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