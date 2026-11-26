Unter Schock riefen Familienangehörige des 60-Jährigen den Notruf, als dieser daheim nach einem Herz-Kreislaufstillstand nicht mehr reagierte. Die alarmierten Polizisten rückten sofort zum Defibrillator-Einsatz aus. Vor Ort in einem Halleiner Mehrfamilienhaus fanden sie den Mann leblos. Sie begannen sofort mit der Herzdruckmassage und verwendeten einen Defibrillator.