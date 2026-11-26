Jeder Wiener, vom Baby bis zum Greis, ist mit 7353 Euro verschuldet. 2021 lagen die Finanzschulden pro Kopf bei noch 4697,57 Euro. Ein rasanter Anstieg. In der Coronazeit hatte die öffentliche Hand Geld verteilt, als gäbe es kein Morgen. Nun sitzt Wien mit einem Krater im Haushalt da und muss horrende Tilgungszinsen bezahlen.