Im Morgengrauen verunfallte ein Transporter in Schwarzach im Pongau: Der Klein-Lkw kippte bei dichtem Schneefall zur Seite, dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Kurz nach fünf Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Unfallort zwischen Schwarzach und Lend auf der Pinzgauer Straße aus.
Kurz nach fünf Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und der Zusatzinformation „Pkw am Dach“ auf der Pinzgauer Straße zwischen Schwarzach und Lend alarmiert. Vor Ort angekommen, zeichnete sich eine weniger dramatische Lage ab: Der Transporter war auf die Seite gekippt, der Fahrer hatte sich glücklicherwiese selbst aus der Kabine befreien können.
Während der Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr in diesem Bereich einspurig geregelt. Mithilfe von Hebekissen, Einbauseilwinde, Greifzug und Kran konnte der voll beladene Transporter wieder auf seine Räder gestellt werden. Anschließend wurde dieser abgeschleppt.
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