Kurz nach fünf Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und der Zusatzinformation „Pkw am Dach“ auf der Pinzgauer Straße zwischen Schwarzach und Lend alarmiert. Vor Ort angekommen, zeichnete sich eine weniger dramatische Lage ab: Der Transporter war auf die Seite gekippt, der Fahrer hatte sich glücklicherwiese selbst aus der Kabine befreien können.