Seit des starken Schneefalls im Land kommt es bezirksübergreifend laufend zu Unfällen im Straßenverkehr. Zu glatt, zu rutschig und verschneit sind noch vereinzelte Wege und Fahrbahnen – ein Pkw aus Hallwang etwa ist auf der Wiener Bundesstraße in Fahrtrichtung Eugendorf direkt gegen einen Betonpfeiler gefahren.