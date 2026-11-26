Ein Streit zwischen zwei 31-jährigen Pinzgauern eskalierte am Mittwochabend. Dabei soll einer der beiden seinen Kontrahenten mehrmals gegen heftig eine großflächige Glasscheibe gestoßen haben. Aufgrund der Wucht des Aufpralls zerbrach diese, das Opfer zog sich Schnittverletzungen zu. Der Verdächtige wurde nun festgenommen.
Die tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern dürfte am Mittwochabend im Alkoholrausch ziemlich heftig zugegangen sein. Zuvor hatten die beiden Männer miteinander gestritten. Dies artete schnell in Gewalt aus.
Dabei stieß der bereits vorbestrafte Verdächtige seinen Kontrahenten mehrmals gegen eine Glasscheibe, die daraufhin zerbrach. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte mit Schnittverletzungen in ein Spital gebracht. Der Verdächtige sitzt jetzt im Gefängnis.
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