Ein Streit zwischen zwei 31-jährigen Pinzgauern eskalierte am Mittwochabend. Dabei soll einer der beiden seinen Kontrahenten mehrmals gegen heftig eine großflächige Glasscheibe gestoßen haben. Aufgrund der Wucht des Aufpralls zerbrach diese, das Opfer zog sich Schnittverletzungen zu. Der Verdächtige wurde nun festgenommen.