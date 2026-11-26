Temperaturen bleiben am Donnerstag in Salzburg Stadt um den Gefrierpunkt, denn ganzen Tag soll es schneien. Vor allem Verkehrsteilnehmer müssen sich vor rutschigen Straßen in Acht nehmen. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) warnt vor verlängerten Bremswegen und zu schnellem Fahrtempo.