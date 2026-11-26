Temperaturen bleiben am Donnerstag in Salzburg Stadt um den Gefrierpunkt, denn ganzen Tag soll es schneien. Vor allem Verkehrsteilnehmer müssen sich vor rutschigen Straßen in Acht nehmen. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) warnt vor verlängerten Bremswegen und zu schnellem Fahrtempo.
Bei winterlichen Fahrverhältnissen steigt das Unfallrisiko. 2025 wurden im Land bei Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen 130 Menschen verletzt. „Auf Freilandstraßen ist das Unfallrisiko besonders hoch. Hier spielt die Geschwindigkeit eine noch größere Rolle“, warnt der Verkehrsclub. Mehr als 60 Prozent der Unfallopfer verunglückten auf Freilandstraßen.
Bremswege oft unterschätzt
Denn bei Tempo 80 nimmt der Anhalteweg – von ungefähr 40 Metern bei trockener Fahrbahn – auf fast 140 Meter bei Schneefahrbahn zu. Bei Tempo 100 kann der Bremsweg – von 62 Metern bei Normalverhältnissen – bis zu 212 Meter bei einer verschneiten Fahrbahn betragen.
Bei Tempo 50 kann sich der Bremsweg bei verschneiten Straßen sogar verdreifachen. Der VCÖ empfiehlt daher, die Geschwindigkeit zu halbieren, einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten und besonders aufmerksam zu fahren. Auch Radfahrer sollten ihr Tempo reduzieren, frühzeitig bremsen und auf eine funktionierende Beleuchtung achten.
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