Es ist in der Form eine Premiere in Österreich: Das Innsbrucker Einkaufszentrum Sillpark der Spar-Gruppe verfügt nun über ein Gesundheitszentrum mit Ärzten und Therapeuten. Auch eine Primärversorgungseinheit ist angedacht. Weitere Einrichtungen dieser Art sind in Österreich geplant.
Es sind beeindruckende Räumlichkeiten, die Donnerstag von den Verantwortlichen präsentiert wurden. Auf 3000 Quadratmetern haben die Spar European Shopping-Centers (SES) als Sillpark-Eigentümer in einem Kooperationsunternehmen mit der Vinzenz Gruppe den Gesundheitspark – der erste seiner Art – eingerichtet.
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