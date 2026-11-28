Eine erschreckende Rücksichtslosigkeit stellte ein slowakischer Autolenker bei einer Fahrt in Pichl/R. (OÖ) zur Schau. Er hatte seinen kleinen Sohn im Auto, der im Fond aber nicht ausreichend gesichert war. Der Lenker war außerdem mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs und saß stark betrunken am Steuer seines Pkw.