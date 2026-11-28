Eine erschreckende Rücksichtslosigkeit stellte ein slowakischer Autolenker bei einer Fahrt in Pichl/R. (OÖ) zur Schau. Er hatte seinen kleinen Sohn im Auto, der im Fond aber nicht ausreichend gesichert war. Der Lenker war außerdem mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs und saß stark betrunken am Steuer seines Pkw.
Bei Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Pichl bei Roßleithen wurden Beamte einer Verkehrsstreife auf einen Autolenker aufmerksam, der mit 83 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war.
Starker Alkoholgeruch
Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Es gelang ihnen, den Wagen wenig später zu stoppen und den 45-Jährigen am Steuer einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Dabei nahmen sie beim dem Slowaken deutlichen Alkoholgeruch wahr.
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Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Besonders verantwortungslos: Der fünfjährige Sohn des Lenkers saß auf der Rückbank, er war dort nicht einmal ordnungsgemäß gesichert. Der Slowake wird mehrfach angezeigt.
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