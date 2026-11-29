„Ich brauche auch in der Schule eine persönliche Assistenz, weil ich zum Beispiel die schweren Türen nicht aufbringe“, berichtet Emilia aus ihrem Alltag im Rollstuhl. „Wir sind jetzt auf der Suche nach einer passenden Schule. Sie würde gerne in Linz in die HTL 1 für Bau und Design gehen. Aber die muss natürlich barrierefrei sein und auch in Sachen Schulbesuch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Emilia geht derzeit nicht jeden Tag in die Schule, weil es für sie durch die vielen zusätzlichen Therapien, die sie macht, sehr anstrengend ist. Das müsste auch in der HTL möglich sein. Sonst wird das schwierig“, weiß die Mutter.