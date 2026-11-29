Vor zwei Jahren sprang Emilia in den Pool. Seither ist sie vom Hals abwärts gelähmt. Der Weg zurück ist hart und verlangt dem Teenager aus dem Linzer Zentralraum viel ab.
Das Leben einer Familie aus dem Bezirk Linz-Land nahm im Juni 2024 eine dramatische Wendung – die damals elfjährige Emilia sprang in einen Pool und schlug mit dem Kopf am Beckenboden auf. Die Folgen: Sie brach sich den fünften Halswirbel und erlitt eine inkomplette Querschnittlähmung. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl – eine tägliche Herausforderung für das Mädchen und seine Familie.
Doch statt sich still ihrem Schicksal zu ergeben, kämpft Emilia darum, irgendwann wieder gehen zu können – und das jeden Tag. „Ich trainiere täglich und das für zwei bis drei Stunden“, erzählt die Jugendliche. Ihre Eltern Agnes und Martin unterstützen sie dabei mit aller Macht. Denn die mittlerweile 14-Jährige will vor allem eines: Eigenständigkeit erlangen und nicht mehr auf Hilfe angewiesen sein.
„Ich brauche auch in der Schule eine persönliche Assistenz, weil ich zum Beispiel die schweren Türen nicht aufbringe“, berichtet Emilia aus ihrem Alltag im Rollstuhl. „Wir sind jetzt auf der Suche nach einer passenden Schule. Sie würde gerne in Linz in die HTL 1 für Bau und Design gehen. Aber die muss natürlich barrierefrei sein und auch in Sachen Schulbesuch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Emilia geht derzeit nicht jeden Tag in die Schule, weil es für sie durch die vielen zusätzlichen Therapien, die sie macht, sehr anstrengend ist. Das müsste auch in der HTL möglich sein. Sonst wird das schwierig“, weiß die Mutter.
Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Sie Emilia helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Zuggerät“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002
BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an. Die Spenden sind steuerlich absetzbar!
Ein großer Wunsch von Emilia ist auch, dass sie vor allem im Alltag deutlich mobiler wird. Denn mit dem Rollstuhl zu fahren, ist für sie auf Dauer anstrengend, auch weil die Kraft in den Armen noch immer fehlt. Die Lösung wäre ein Zuggerät für den Rollstuhl mit einem Elektromotor. „Dann könnten wir auch wieder einmal Ausflüge machen und Emilia könnte alleine zu Freunden fahren. Das wäre schon ein großer Wunsch“, sagt Mama Agnes. Allerdings sind die Geräte relativ teuer und werden nur zum Teil gefördert.
Sie war auch schon beim RSC heindl OÖ, einem Sportverein für Rollstuhlfahrer, um zu trainieren, denn nur so kann sie auch ihre Nerven und Muskeln wieder auf Vordermann bringen. Im kommenden Jahr soll in Traun auch ein „Wings for Life“-App-Lauf organisiert werden. Und vielleicht kann Emilia dann schon ein paar Meter mitgehen.
„80 Meter hat sie schon einmal mit Unterstützung geschafft“, erzählt Mama Agnes stolz. Bis dahin wird ihre Tochter hart trainieren, denn Aufgeben ist für Emilia keine Option. Das zeigt auch ein weiterer Meilenstein: Sie hat sich selbst beigebracht, wieder einen Stift zu halten und zu schreiben. Es sind die kleinen Erfolge, die im Leben von Emilia zählen.Gerald Schwab
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.