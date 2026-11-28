Teil 1 des Auswärtstrips von Eishockey-Linz nach Mailand und der erste Flug der Klubgeschichte zu einem Spiel in der win2day ICE Hockey sind absolviert. Am Sonntag wollen die Black Wings in Italien auch die Punkte. Wie wichtig das Tor zum 1:0 wäre, zeigt eine unglaubliche Statistik.
Vorm Flugzeug wurden noch ein paar Erinnerungsfotos gemacht, mit zehn Minuten Verspätung hob Eishockey-Linz dann gestern Vormittag zum ersten ICE-League-Trip per Flugzeug nach Mailand ab – Cracks, Betreuer und rund 120 Fans! „Gemeinsam zu reisen, ist echt cool , hoffentlich wird’s erfolgreich. Wir haben jedenfalls mit Mailand noch ein Hendl zu rupfen“, sagt Julian Pusnik, dessen EHC dem Neuling in Runde 2 mit 0:4 unterlegen war.
Unglaubliche Statistik
Es war eine von bisher sieben Partien, in denen Linz das 0:1 kassierte – sechs davon wurden verloren. Unglaublich hingegen: In den 16 Spielen, in denen die Linzer dagegen das 1:0 erzielten, gab’s immer einen Sieg! „Das sagt aus, wie wichtig das erste Tor für uns ist – auch wenn es sich damit ein Spiel natürlich noch nicht erledigt hat“, sagt Coach Philipp Lukas vor dem Match bei den Mailändern.
In Mailand wartet kleine Eisfläche
Der Neuling der win2day Ice Hockey League ist derzeit Tabellenneunter und hat bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Was die Linzer am Sonntag erwartet? Verteidiger Luis Lindner: „Eine kleine Eisfläche! Das wird körperbetont und schnell – ich glaub, das spielt uns in die Hände.“
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