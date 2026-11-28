Unglaubliche Statistik

Es war eine von bisher sieben Partien, in denen Linz das 0:1 kassierte – sechs davon wurden verloren. Unglaublich hingegen: In den 16 Spielen, in denen die Linzer dagegen das 1:0 erzielten, gab’s immer einen Sieg! „Das sagt aus, wie wichtig das erste Tor für uns ist – auch wenn es sich damit ein Spiel natürlich noch nicht erledigt hat“, sagt Coach Philipp Lukas vor dem Match bei den Mailändern.