Kommende Woche tagt der Budgetlandtag

Von 1. bis 3. Dezember wird über den Voranschlag 2027 abgestimmt. „Unsere Kultur lebt von starken Einrichtungen, engagierten Künstlerinnen und Künstlern, Vereinen und Menschen, die sich in allen Regionen einbringen. Dieses breite Fundament wollen wir sichern und weiterentwickeln. Der Voranschlag setzt ein klares Zeichen für Kunst und Kultur in unserem Land. Ich hoffe, dass der Landtag ihm kommende Woche zustimmt.“