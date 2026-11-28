Kulturkürzungen prägen vielerorts die Budgetdebatten. Oberösterreich schwimmt gegen den Trend und erhöht die Ausgaben für Kunst und Kultur 2027 um sieben Millionen Euro. Der „Krone“ liegt die Präsentation des Voranschlags vor, der nächste Woche im Budgetlandtag beschlossen wird.
Das Gesamtvolumen des Landesbudgets übersteigt erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Grenze. Für Kunst und Kultur sind 261,2 Millionen Euro vorgesehen – siehe auch Grafik weiter unten. Die Schwerpunkte in der Kultur bleiben die musikalische Breitenbildung und das Landestheater mit dem Bruckner Orchester.
Vielfalt ist ein Schwerpunkt
„Kultur ist ein wesentlicher Teil dessen, was Oberösterreich ausmacht. Sie schafft Identität, eröffnet neue Perspektiven und bringt Menschen zusammen. Mit unserer Unterstützung ermöglichen wir ein vielfältiges Kulturleben“, argumentiert Landeshauptmann Thomas Stelzer seine Schwerpunkte in der Kultur.
Der Budgetvorschlag im Detail
Für den „Kulturtanker“ Landesmusikschulwerk sind 98,43 Millionen Euro vorgesehen, um 3,88 Millionen Euro mehr als 2026. Die Theater und Orchester GmbH (TOG) erhält 59 Millionen Euro, ein Plus von 2,1 Millionen Euro. Stabil, aber ohne Anstieg bleiben die Budgets der Anton Bruckner Privatuniversität mit 25,28 Millionen Euro und der Landes-Kultur GmbH mit 26,67 Millionen Euro.
Auch die Kulturarbeit in den Gemeinden und Regionen wird gestärkt: Für die Heimatpflege, darunter Vereine und Betriebe, sind 4,365 Millionen Euro vorgesehen. Die Kulturpflege wird mit 15,565 Millionen Euro dotiert. Beide Bereiche erhalten mehr als im Vorjahr.
Kommende Woche tagt der Budgetlandtag
Von 1. bis 3. Dezember wird über den Voranschlag 2027 abgestimmt. „Unsere Kultur lebt von starken Einrichtungen, engagierten Künstlerinnen und Künstlern, Vereinen und Menschen, die sich in allen Regionen einbringen. Dieses breite Fundament wollen wir sichern und weiterentwickeln. Der Voranschlag setzt ein klares Zeichen für Kunst und Kultur in unserem Land. Ich hoffe, dass der Landtag ihm kommende Woche zustimmt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.