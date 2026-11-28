Der letzte Weg von Altbischof Ludwig Schwarz (87) wurde am Samstag von einer großen Anzahl an Gläubigen begleitet. Es gab neben den Würdigungen für das Wirken des Verstorbenen auch durchaus humorvolle Bemerkungen der Redner.
Zehn Jahre lang stand Ludwig Schwarz bis ins Jahr 2015 der Kirche in Oberösterreich vor, am gestrigen Samstag fand im Linzer Mariendom seine letzte Ruhestätte.
Bischof zelebrierte Requiem
Bischof Manfred Scheuer zelebrierte das Requiem für seinen Vorgänger, der 87-jährig am 19. November verstorben war. Der Mariendom war bis zum letzten Platz gefüllt, neben den zahlreichen Vertretern der Kirche – darunter auch Kardinal Christoph Schönborn -, Politik und Wirtschaft.
Mahner und Ermunterer
Landeshauptmann Thomas Stelzer erwähnte unter anderem, dass Altbischof Ludwig Schwarz immer „die Menschen am Herzen lagen“ und dass er „stets ein Mahner und auch ein Ermunterer war“. Für ein Schmunzeln unter den Trauergästen sorgte die Erinnerung, dass trotz aller Bemühungen der sport- und vor allem fußballbegeisterte Bischof sich nie zum Fan eines Linzer Clubs „bekehren“ hatte lassen.
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