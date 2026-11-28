Mahner und Ermunterer

Landeshauptmann Thomas Stelzer erwähnte unter anderem, dass Altbischof Ludwig Schwarz immer „die Menschen am Herzen lagen“ und dass er „stets ein Mahner und auch ein Ermunterer war“. Für ein Schmunzeln unter den Trauergästen sorgte die Erinnerung, dass trotz aller Bemühungen der sport- und vor allem fußballbegeisterte Bischof sich nie zum Fan eines Linzer Clubs „bekehren“ hatte lassen.