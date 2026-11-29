Ein rätselhafter Unfall angeblich mit Fahrerflucht soll sich am Samstagabend auf einer Straße in Regau (OÖ) zugetragen haben. Ein E-Scooter-Lenker behauptet, von einem Wagen gerammt worden zu sein. Das Unfallopfer war allerdings stark betrunken, hatte 1,9 Promille intus.
Ein 23-Jähriger aus Regau ist am Samstagabend gegen 20.15 Uhr mit seinem E-Scooter in seinem Heimatort gestürzt. Der Verunglückte gab Polizisten gegenüber an, dass er mit einem grauen Pkw kollidiert wäre und deshalb zu Sturz gekommen sei.
Keine Spuren vom Unfallauto
Der Wagen soll nach dem Zusammenstoß einfach weitergefahren sein. Eine sofortige Fahndung nach dem Unfallfahrzeug blieb allerdings ergebnislos. Auch wurden an der Unfallstelle keinerlei Fahrzeugteile oder Lackspuren von dem Auto – angeblich ein grauer BMW – am E-Scooter gefunden.
Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab 1,9 Promille. Der junge Mann wurde angezeigt.
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