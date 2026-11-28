Schnee aus Maschinen und Schnee, der vom Himmel fiel – mit dieser Mixtur gelang es den Seilbahnen in Hinterstoder und am Hochficht, einen Saisonbeginn nach Maß hinzulegen. In Hinterstoder gab es am Samstag schon einen Ansturm, obwohl nur Teilbetrieb möglich war. Auch am „Ficht“ lohnte sich der vorgezogene Start.
„Wir haben 1500 Gäste gehabt und – ohne Übertreibung – spätestens als die Sonne herausgekommen ist, hat man nur noch strahlende Gesichter gesehen“, Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder Wurzeralm Bergbahnen, kam angesichts dieses „bärigen“ Saisonstarts richtig ins Schwärmen. Derzeit läuft auf der Hutterer Höß nur ein Teilbetrieb, am 5. Dezember sollen dann alle Pisten offen sein.
Auch auf der benachbarten Wurzeralm wird dank einer neuen Beschneiungsanlage der Saisonstart für kommenden Freitag angepeilt. Derzeit wird in den heimischen Skigebieten generell wie wild gearbeitet, um den Maschinenschnee und den am Donnerstag gefallenen Naturschnee zu vermengen und daraus auch dauerhafte Pisten zu präparieren.
Gemütlich war gestern
Gemütlich war gestern, denn für die Seilbahnen sei der Stress durch den Kunstschnee fast größer geworden als früher, kommt auch Holzinger ins Sinnieren: „Die Leute haben sich einfach an den frühen Saisonstart gewöhnt. Wir haben jetzt alle Hände voll zu tun. Dadurch ist die Saison aber auch so lange, dass es im März, wo die Bedingungen oftmals am besten wären, keinen mehr interessiert, noch Skifahren zu gehen.“
Wir hatten wochenlang Vorfreude aufs Skifahren, hoffen natürlich auf eine unfallfreie Saison. Wir trainieren mit dem Skiclub Union Eberstalzell.
Ulrich Wimmer, Eberstalzell
Bild: Wolfgang Spitzbart
Auch am Hochficht war man sehr zufrieden, tausend Gäste wurden bis Mittag gezählt: „Wir haben das vorgezogene Aufsperren nicht bereut. Die Pisten sind wirklich in einem super Zustand, man hat nur zufriedene Gesichter gesehen“, freut sich Hochficht-Geschäftsführer Gerald Paschinger.
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