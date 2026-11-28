Gemütlich war gestern

Gemütlich war gestern, denn für die Seilbahnen sei der Stress durch den Kunstschnee fast größer geworden als früher, kommt auch Holzinger ins Sinnieren: „Die Leute haben sich einfach an den frühen Saisonstart gewöhnt. Wir haben jetzt alle Hände voll zu tun. Dadurch ist die Saison aber auch so lange, dass es im März, wo die Bedingungen oftmals am besten wären, keinen mehr interessiert, noch Skifahren zu gehen.“