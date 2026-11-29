In Pinsdorf (OÖ) ging Samstagnacht der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen auf, der Brand griff rasch auch auf andere Teile des Gebäudes über. Sieben Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Bewohner scheiterten mit ersten Löschversuchen, konnten das nun unbewohnbare Haus aber unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch unklar.
Der 19-jährige Sohn der Familie – er hatte sich gerade in seinem Zimmer im Dachgeschoß aufgehalten – wurde durch den Geruch auf den Brand aufmerksam und alarmierte seine Eltern.
Polizisten im Löscheinsatz
Die Familie versuchte zunächst selbst zu löschen, diese Bemühungen waren aber nicht erfolgreich. Eine alarmierte Polizeistreife brachte die Bewohner aus dem bereits stark verrauchten Haus und übernahm die Brandbekämpfung, bis Feuerwehren vor Ort eintrafen.
Mehrere Herausforderungen für die Einsatzkräfte
Diesen gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen. Das Wasser dazu wurde aus der Aurach gepumpt. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes gestaltete sich das aber schwierig.
Die Einsatzkräfte mussten einen Teil des Daches sowie der Fassade des Dachgeschoßes öffnen. Eine zusätzlich Herausforderung waren auch die beengten Platzverhältnisse auf der schmalen Straße vor dem Wohnhaus. Die L1302 (Aurachtalstraße) war zeitweise nur erschwert passierbar.
Feuerwehrmann verletzt
Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Gmunden gebracht. Die Familie blieb unverletzt. Das Gebäude wurde stark beschädigt, es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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