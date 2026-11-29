In Pinsdorf (OÖ) ging Samstagnacht der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen auf, der Brand griff rasch auch auf andere Teile des Gebäudes über. Sieben Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Bewohner scheiterten mit ersten Löschversuchen, konnten das nun unbewohnbare Haus aber unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch unklar.