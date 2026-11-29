Manche Aktionen kann man nicht verstehen! In Neuhofen an der Krems (OÖ) wurde ein alkoholisierter Familienvater am Steuer seines Wagens gestoppt. Bei ihm im Auto saßen die vierjährige Tochter und die Ehefrau, die nicht alkoholisiert war. Führerschein konnte ihm keiner abgenommen werden, da er diesen als gestohlen gemeldet hatte.
Ein 31-jähriger Familienvater aus Neuhofen an der Krems wurde am Samstagabend gegen 19.10 Uhr von einer Polizeistreife in seiner Heimatgemeinde zu einer Verkehrskontrolle gestoppt.
Kamen vom Abendessen
Der Mann war mit einem Klein-Lkw unterwegs gewesen, seine Gattin und seine vierjährige Tochter fuhren bei ihm mit. Laut eigenen Angaben kam die Familie gerade vom Abendessen in einem nahegelegenen Gasthaus.
Beim 31-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab 1,3 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Den Führerschein konnten ihm die Polizisten aber nicht abnehmen, weil er diesen zuvor bereits als verloren gemeldet hatte. Der Vater wurde angezeigt. Seine nicht alkoholisierte Gattin fuhr die Familie nach Hause.
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