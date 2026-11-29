Manche Aktionen kann man nicht verstehen! In Neuhofen an der Krems (OÖ) wurde ein alkoholisierter Familienvater am Steuer seines Wagens gestoppt. Bei ihm im Auto saßen die vierjährige Tochter und die Ehefrau, die nicht alkoholisiert war. Führerschein konnte ihm keiner abgenommen werden, da er diesen als gestohlen gemeldet hatte.