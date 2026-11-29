Vereinfachte Auslieferung verwehrt

Denn der Rumäne wehrt sich gegen die vereinfachte Auslieferung nach Österreich, die innerhalb von zehn Tagen zu einer Entscheidung führen hätte müssen. Und somit sind die Welser Strafverfolger vom Verfahrensgang in Spanien abhängig. Doch wie weit dieser gediehen ist und ob ein Ende in Sicht ist, darüber kann man in Oberösterreich nur spekulieren – einwirken kann die heimische Justiz auf die Kollegen in Spanien auch nicht.