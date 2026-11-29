In Geduld müssen sich Oberösterreichs Mordermittler und die Welser Justiz üben. Grund: Die spanischen Behörden haben offenbar keinen Stress, einen 40-jährigen Mordverdächtigen zu überstellen. Er soll in Vöcklabruck eine zweifache Mutter erstochen haben und wurde vor zwei Monaten in Spanien gefasst, aber noch nicht ausgeliefert.
„Dónde está nuestro sospechoso de asesinato?“ – Die Welser Justiz schickte zuletzt am 16. November eine Mail-Anfrage zu den Kollegen nach Spanien: „Wo ist unser Mordverdächtiger?“
Zweifache Mutter erstochen
Vor zwei Monaten konnten spanische Ermittler nämlich jenen Rumänen (40) schnappen, der Ende August nahe dem Vöcklabrucker Spital eine zweifache Mutter (53) erstochen haben soll. Die Leiche war von spielenden Kindern am Ufer der Ager entdeckt worden, Spuren brachten den Verdächtigen ins Visier des LKA OÖ, das ihn durch Europa verfolgte, ehe er am 30. September in Spanien bei einer Kontrolle aufflog, weil der europäische Haftbefehl angezeigt wurde.
Zusage aber noch keine Auskunft
„Wir haben die spanischen Behörden gebeten, uns mitzuteilen, wo sich der Verdächtige befindet. Es gab die Zusage, dass wir Auskunft bekommen, diese steht aber bisher aus“, hofft Christoph Weber, Sprecher der Welser Staatsanwaltschaft, dass doch bald Bewegung in die Sache kommt.
Vereinfachte Auslieferung verwehrt
Denn der Rumäne wehrt sich gegen die vereinfachte Auslieferung nach Österreich, die innerhalb von zehn Tagen zu einer Entscheidung führen hätte müssen. Und somit sind die Welser Strafverfolger vom Verfahrensgang in Spanien abhängig. Doch wie weit dieser gediehen ist und ob ein Ende in Sicht ist, darüber kann man in Oberösterreich nur spekulieren – einwirken kann die heimische Justiz auf die Kollegen in Spanien auch nicht.
„Bitte warten“
Damit heißt es für heimische Ermittler, die noch kein Wort mit dem Mordverdächtigen gesprochen haben, „Por favor, espere“ – „Bitte warten“.
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