Ein interner Amtsvortrag, der am Montag auf dem Tisch der Landesregierung landet, birgt großen politischen Zündstoff für das Wahljahr 2027: Im Ressort von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) wurde der Antrag auf eine Sonderprüfung der Gebarung der Linzer Stadtunternehmen ausgearbeitet.
Die Nerven einiger führender SPÖ-Granden in Oberösterreich sollen derzeit ein wenig angespannt sein: Diese Woche sickerte im Landhaus durch, dass LH-Vize Manfred Haimbuchner als oberster Gemeindeaufseher des Landes ein Auge auf die rote Landeshauptstadt Linz wirft. Sein blauer Statthalter in Linz, Stadtrat Michael Raml, äußert sich stets kritisch über die Unternehmen der Stadt.
Am Montag Thema in der Sitzung der Landesregierung
Was hinter den Kulissen vorbereitet wurde, landet am Montag auf dem Tisch der Landesregierung: Wie aus einem internen Amtsvortrag hervorgeht, soll der Landesrechnungshof mit seinem Direktor Rudolf Hoscher beauftragt werden, im kommenden Jahr die Gebarung der Unternehmensgruppe der Stadt Linz (dazu zählen etwa die Linz AG, die GWG und die LIVA) einer Sonderprüfung zu unterziehen.
Schulden steigen auf mehr als eine Milliarde Euro
Die Begründung dafür hat es in sich: Die Schulden der Landeshauptstadt sind zwischen 2021 und 2025 von 775,65 auf 892,84 Millionen Euro gestiegen. Und wie die „OÖ-Krone“ eben erst berichtete, sollen sie Ende 2027 schon 1,098 Milliarden Euro betragen.
Im offiziellen Schriftstück aus dem Landhaus heißt es wörtlich: „Somit liegt ein deutliches Warnsignal für die laufende Finanzierbarkeit des Stadthaushaltes vor.“
Politischer Zündstoff für das Wahljahr
Politisch ist das höchst brisant: Die Ergebnisse der Sonderprüfung könnten mitten ins Wahlkampffinale fallen – und Michael Raml zusätzliche Munition gegen SPÖ-Bürgermeister Dietmar Prammer liefern.
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