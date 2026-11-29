Am Montag Thema in der Sitzung der Landesregierung

Was hinter den Kulissen vorbereitet wurde, landet am Montag auf dem Tisch der Landesregierung: Wie aus einem internen Amtsvortrag hervorgeht, soll der Landesrechnungshof mit seinem Direktor Rudolf Hoscher beauftragt werden, im kommenden Jahr die Gebarung der Unternehmensgruppe der Stadt Linz (dazu zählen etwa die Linz AG, die GWG und die LIVA) einer Sonderprüfung zu unterziehen.