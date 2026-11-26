Sammelstücke werden aufgehoben

Am Anfang stand der Umweltgedanke, später kam ein weiterer Aspekt dazu: „Irgendwann hatte ich die Idee, daraus ein Kunstprojekt zu machen. Wenn ich 100.000 Tschickstummel beisammen habe, will ich sie irgendwo ausstellen“, so der gebürtige Freistädter. Die Stummel lagert er in geruchsdichten Plastikboxen in einem Proberaum – was gar nicht so einfach ist, da sie mit der Zeit zerfallen.