Es war eine zunächst spontane Idee. 90.000 Zigaretten hat Musiker Peter Chalupar alias „Beda mit Palme“ aber jetzt bereits gesammelt – ein Kunstprojekt mit Umweltgedanken. Dafür wurde er nun mit einer Auszeichnung geehrt.
Anfangs hat sich die Begeisterung noch in Grenzen gehalten, aber je größer die Zahl wird, desto ernster werde ich genommen“, schmunzelt Peter Chalupar als „Beda mit Palme“. Umso mehr freute es den 37-jährigen Musiker, als er am Mittwoch erfuhr, dass er von den OÖ-Umweltverbänden und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) als „Waste Hero“ ausgezeichnet wird.
Seit 2019 im Einsatz
Doch worum geht es überhaupt? Der Austro-Reggae-Künstler sammelt Tschickstummel vom Boden auf – seit 2019 beachtliche 90.000 Stück.„Ich fahre nicht extra irgendwohin, um dort Tschick zu sammeln, das geht eher so nebenbei. Aber ich dokumentiere jeden einzelnen Tag, an dem ich gesammelt habe, inklusive Orten und Menge“, so der verheiratete Vater zweier Kinder.
Sammelstücke werden aufgehoben
Am Anfang stand der Umweltgedanke, später kam ein weiterer Aspekt dazu: „Irgendwann hatte ich die Idee, daraus ein Kunstprojekt zu machen. Wenn ich 100.000 Tschickstummel beisammen habe, will ich sie irgendwo ausstellen“, so der gebürtige Freistädter. Die Stummel lagert er in geruchsdichten Plastikboxen in einem Proberaum – was gar nicht so einfach ist, da sie mit der Zeit zerfallen.
In der heutigen Zeit werde Kunst oft nur mehr nach der Anzahl von Klicks bewertet, meint Chalupar: „Also habe ich gedacht – vom Klickwahn zum Tschickwahn. Außerdem finde ich, dass Kunst auch einen praktischen Nutzen haben darf.“
„Wer in OÖ Stummel achtlos wegwirft, gefährdet unser Trinkwasser – ein Stummel kann 1000 Liter verseuchen. Chalupar hebt auf, was andere liegen lassen“, dankt Kaineder.
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