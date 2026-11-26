Erstmals stieg die Bilanzsumme bei der Oberbank vom 1. bis zum 3. Quartal auf über 30 Milliarden Euro. Isoliert betrachtet ist es das beste dritte Quartalsergebnis aller Zeiten, der Überschuss nach Steuern stieg um knapp zehn Prozent. Trotz geopolitischer Instabilität blickt man auch optimistisch in das Restjahr.
Bei der Oberbank hat man allen Grund zur Freude. Das Bankinstitut erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2026 einen Überschuss vor Steuern in der Höhe von 391,1 Mio. Euro. Auch isoliert betrachtet war das dritte Quartal 2026 hervorragend: Zum Halbjahr lag das Ergebnis vor Steuern noch bei 251,7 Mio. Euro, jetzt sind es 391,1 Mio. Euro, was einem Plus von 139,4 Mio. Euro allein im dritten Quartal 2026 entspricht.
Historisch bestes Ergebnis
„Mit diesem Ergebnis bin ich hochzufrieden! Durch das gestiegene Zinsergebnis, den erneut zweistelligen Zuwachs im Provisionsergebnis, das deutlich gestiegene Beteiligungsergebnis und den stabilen Verwaltungsaufwand konnten wir den Periodenüberschuss nach Steuern um knapp 10 % steigern. Isoliert betrachtet, ist es das historisch beste 3. Quartalsergebnis der Bank“, zeigt sich der designierte Generaldirektor Martin Seiter, MBA, hochzufrieden.
Diversifizierung
Mit dem erstmaligen Überschreiten der Bilanzsumme von 30 Mrd. Euro sei man auf Kurs für die Direktbeaufsichtigung durch die Europäische Zentralbank. Auch das Kreditvolumen sei um 4,5 % auf 22,7 Mrd. Euro gestiegen. 60 Prozent des Wachstums kommt aus den Märkten Deutschland, Tschechien, Ungarn und der Slowakei.
Ausblick optimistisch
Nach einem hervorragenden dritten Quartal zeigt sich auch die operative Entwicklung im vierten Quartal vielversprechend. Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben aber hoch. Der Jahresüberschuss wird zudem von Marktgegebenheiten beeinflusst, die sich auf die Fair Value-Bewertungen auswirken. Ein präziser Ausblick ist in diesem Umfeld nicht möglich.
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