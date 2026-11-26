Bei der Oberbank hat man allen Grund zur Freude. Das Bankinstitut erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2026 einen Überschuss vor Steuern in der Höhe von 391,1 Mio. Euro. Auch isoliert betrachtet war das dritte Quartal 2026 hervorragend: Zum Halbjahr lag das Ergebnis vor Steuern noch bei 251,7 Mio. Euro, jetzt sind es 391,1 Mio. Euro, was einem Plus von 139,4 Mio. Euro allein im dritten Quartal 2026 entspricht.