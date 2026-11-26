Auch das Publikum hat sich verändert. Schwingt mit Ihrer Rückkehr die Hoffnung mit, das alte Publikum wieder ins Haus zu bringen?

Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass viele Bekannte, Freunde und Leute von früher, die ich kenne, kommen werden. Aber ich wünsche mir auch, dass viele junge Leute kommen, das ist ebenfalls ein Ziel meiner Arbeit. Ich könnte ja längst aufhören, aber ich mache das, weil ich gerne mit Menschen umgeben bin, die direkt im Leben stehen und mir ein gutes Gefühl geben.