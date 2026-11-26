Zurück zu den Wurzeln: Georg Schmiedleitner inszeniert am Theater Phönix Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“. Die „Krone“ plaudert mit dem Regisseur, der mit kraftvollen Inszenierungen an Bühnen in Österreich und Deutschland reüssiert. Dennoch schwärmt er vom „spielfreudigen Ensemble“, mit dem er in Linz gerade probt.
Zurück an alter Wirkungsstätte: „Ich treffe im Theater Phönix auf ein spielfreudiges Ensemble“, schwärmt Georg Schmiedleitner (69).
Der gebürtige Linzer zählt zu den bedeutendsten Theater- und Opernregisseuren im deutschsprachigen Raum. Heute lebt er in Nürnberg, doch mit dem Phönix, das er mitbegründete und viele Jahre als künstlerischer Leiter prägte, verbindet ihn bis heute eine enge Beziehung. „Freilich, vieles hat sich verändert“, räumt er im Krone-Talk ein. Umso mehr freut er sich über seine Rückkehr nach Linz: Am Donnerstag, 10. Dezember, feiert seine Inszenierung von Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ Premiere.
„Krone“: Für eine Produktion kehren Sie ans Theater Phönix zurück. Wie fühlt sich das an?
Georg Schmiedleitner: Es ist wie ein Heimkommen, mit dem Theater verbindet mich eine große Geschichte. Das Phönix hat sich stark verändert, das ist auch gut so. Ich finde ein lustvolles Ensemble vor, ich kann hier gut arbeiten.
Auch das Publikum hat sich verändert. Schwingt mit Ihrer Rückkehr die Hoffnung mit, das alte Publikum wieder ins Haus zu bringen?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass viele Bekannte, Freunde und Leute von früher, die ich kenne, kommen werden. Aber ich wünsche mir auch, dass viele junge Leute kommen, das ist ebenfalls ein Ziel meiner Arbeit. Ich könnte ja längst aufhören, aber ich mache das, weil ich gerne mit Menschen umgeben bin, die direkt im Leben stehen und mir ein gutes Gefühl geben.
Warum machen Sie „Der zerbrochene Krug“?
Es wurde mir angeboten, ich mache das Stück gerne. Es ist eine völlig irrwitzige Komödie. Die Sprache von Kleist galt damals als hochmodern und avantgardistisch. Sie ist sprachlich irre und zerrissen, und ich inszeniere das Stück auch als überdrehte Farce, fast wie einen Comic. Aber am Schluss gibt es eine bittere Botschaft. Es geht ja im Grunde um sexuelle Belästigung. Die Eve ist bei uns eine starke, aber auch missbrauchte Frau, die am Schluss alle Register zieht.
Wie spannen Sie den Bogen zur Gegenwart?
Eve ist kein armseliges Mädchen, sondern eine selbstbewusste Frau. Sie spürt den Druck der Gesellschaft. Sie weiß lange nicht, wann sie sagen kann, was ihr passiert ist. So geht es Tausenden Frauen heute auch.
Der Richter Adam ist ein Parade-Patriarch.
Er ist selbstgefällig und scheinbar komisch. Aber er hat eine Tat begangen, die nicht zu entschuldigen ist. Das Thema wird von der Gesellschaft viel zu wenig beachtet, aber Frauen werden benachteiligt, belästigt, gedemütigt und ermordet. Die Femizide sind da. Das Stück hat ja diesen Beigeschmack.
Belästigung und Demütigung gibt es in allen Branchen?
Selbst das Theater ist davor nicht gefeit, Frauen schlechter zu behandeln, schlechter zu bezahlen. Ich habe das beobachtet. Manche Fälle sind ja bekannt geworden. Als Regisseur ist man zwar in einer Machtposition, aber man sollte wissen, wo die Gürtellinie ist. Darüber hinauszugehen, finde ich letztklassig.
„Der zerbrochene Krug“ hat am Donnerstag, dem 10. Dezember, im Linzer Theater Phönix Premiere. Es spielen u.a. Martin Brunnemann, Johanna Egger, Karina Möller-Pele und Lukas Weiss.
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