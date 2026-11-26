Die Linzer Stadtfinanzen seien „spürbar verbessert“, verkündeten Bürgermeister Dietmar Prammer und Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber bei der Präsentation des Budgetvoranschlags für 2027. Dass die Stadt dabei auch von einer zusätzlichen 20-Millionen-Euro-Ausschüttung der Linz AG profitiert, relativiert den Konsolidierungserfolg allerdings.
Im Vorjahresbudget wurde erstmals die Milliardengrenze bei der Gesamtverschuldung der Stadt Linz überschritten, heuer geht es bereits stramm in Richtung 1,1 Milliarden Euro. Konkret soll der Schuldenberg bis Ende 2027 auf 1,098 Milliarden Euro anwachsen. Eine Zahl, die in der neunseitigen Presseunterlage zur gestrigen Budgetpräsentation übrigens keine Erwähnung fand.
Linz AG schüttet 35 Millionen Euro aus
Prammer und Gegenhuber verwiesen hingegen darauf, dass es gelungen sei, das Minus im laufenden Betrieb der Stadt zu reduzieren. Betrug dieses im Vorjahresbudget noch 68,1 Millionen Euro, sind es für 2027 „nur“ noch 57,2 Millionen Euro. Allerdings: Die Linz AG schüttet neben den bisherigen 15 Millionen Euro weitere 20 Millionen Euro an die Stadt aus. Ohne dieses zusätzliche Geld wäre das operative Minus rechnerisch sogar höher als im Vorjahresbudget.
Ausgaben steigen um 40 Millionen Euro
Insgesamt stehen laufenden Einnahmen von 995,7 Millionen Euro Ausgaben von 1,053 Milliarden Euro gegenüber. In neun von elf Bereichen steigen die operativen Ausgaben. Ausgerechnet bei Bildung und Sicherheit, die Prammer als wichtige Zukunftsschwerpunkte hervorhob, sinken sie hingegen – um eine Million beziehungsweise 100.000 Euro. Auf „Krone“-Nachfrage wurde auf die Unterscheidung zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen verwiesen. Eine konkrete Erklärung für den Rückgang blieb man aber schuldig.
Sparen ist ein Marathon
„Konsolidierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, betont Gegenhuber. Gespart werden soll unter anderem durch weniger Überstunden, spätere Nachbesetzungen von Dienstposten, Kürzungen bei Förderungen und verstärkte Digitalisierung. Auch Rasenmähroboter sollen dabei helfen, die Kosten zu senken. Insgesamt wurden im Zuge des Konsolidierungsprozesses 181 Einsparungspotenziale identifiziert. Für zahlreiche Vorschläge fehlen allerdings noch die politischen Mehrheiten. Die Nettozahlungen ans Land steigen indes auf den Rekordwert von 110,7 Millionen Euro. „Die Herausforderungen bleiben aber bestehen. Sie sind enorm“, räumt Prammer ein.
Kritik von allen Seiten
Die Linzer ÖVP knüpft ihre Zustimmung zum Budget an deutlich mehr Geld für Sauberkeit und Sicherheit. „Wer sauberere Straßen und Parks will, muss der Stadtreinigung dafür auch die nötigen Mittel geben“, sagt VP-Geschäftsführer Michael Geisler. Die Freiheitlichen vermissen den Mut zu grundlegenden Strukturreformen und kritisieren den verstärkten Griff in die Kasse der Linz AG. „Das ist keine nachhaltige Budgetsanierung, sondern eine Verschleppung der Probleme auf Kosten kommender Generationen“, so FP-Finanzsprecher Željko Malešević. Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger stößt sich indes daran, dass der Ordnungsdienst um 160.000 Euro mehr und damit insgesamt 2,5 Millionen Euro erhalten soll. „Alle müssen sparen, nur der Ordnungsdienst nicht“, kritisiert sie. Auch der Einsatz für eine Reform des Finanzausgleichs gehe ihr nicht weit genug.
Alle drei Fraktionen wollen den Budgetentwurf nun im Detail prüfen. Beschlossen werden soll das Budget am 17. Dezember im Gemeinderat.
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