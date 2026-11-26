Ausgaben steigen um 40 Millionen Euro

Insgesamt stehen laufenden Einnahmen von 995,7 Millionen Euro Ausgaben von 1,053 Milliarden Euro gegenüber. In neun von elf Bereichen steigen die operativen Ausgaben. Ausgerechnet bei Bildung und Sicherheit, die Prammer als wichtige Zukunftsschwerpunkte hervorhob, sinken sie hingegen – um eine Million beziehungsweise 100.000 Euro. Auf „Krone“-Nachfrage wurde auf die Unterscheidung zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen verwiesen. Eine konkrete Erklärung für den Rückgang blieb man aber schuldig.

Sparen ist ein Marathon

„Konsolidierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, betont Gegenhuber. Gespart werden soll unter anderem durch weniger Überstunden, spätere Nachbesetzungen von Dienstposten, Kürzungen bei Förderungen und verstärkte Digitalisierung. Auch Rasenmähroboter sollen dabei helfen, die Kosten zu senken. Insgesamt wurden im Zuge des Konsolidierungsprozesses 181 Einsparungspotenziale identifiziert. Für zahlreiche Vorschläge fehlen allerdings noch die politischen Mehrheiten. Die Nettozahlungen ans Land steigen indes auf den Rekordwert von 110,7 Millionen Euro. „Die Herausforderungen bleiben aber bestehen. Sie sind enorm“, räumt Prammer ein.