Das erste Adventwochenende hat jede Menge Abwechslung zu bieten und beweist auch die Vielfalt unserer Region. Im Linzer Dom wird Gospel dargeboten, die Rauhteufel sind in Kematen an der Krems unterwegs, und für das Linzer Teddyhaus wird ein großes Benefizkonzert im Ursulinenhof veranstaltet. Auch an schönen und vielseitigen Adventmärkten mangelt es nicht, etwa in Bad Schallerbach oder in Traun.