Wer in Linz einem dringenden Bedürfnis nachgehen muss, steht mitunter vor verschlossenen Türen oder findet wenig einladende Zustände vor. VP-Gemeinderätin Theresa Ganhör nimmt nun im Rahmen der „Sauber & Sicher“-Kampagne die öffentlichen Toiletten ins Visier und fordert in vier Bereichen Verbesserungen.
Verschmutzte WC-Anlagen, kaputte Einrichtungen, im schlimmsten Fall sogar abgelegte Spritzen und andere Drogenutensilien: Der Gang auf eine öffentliche Toilette in Linz ist nicht immer eine Erleichterung. VP-Gemeinderätin und Obfrau der Linzer VP-Frauen, Theresa Ganhör, sieht hier dringenden Handlungsbedarf.
„Gehört in einer Stadt zur Grundausstattung“
„Eine saubere öffentliche Toilette ist kein Luxus, sondern gehört zur Grundausstattung einer lebenswerten Stadt. Wer mit kleinen Kindern am Spielplatz ist oder im Alter kürzere Wege braucht, muss sich darauf verlassen können, dass das nächste WC erreichbar, offen und sauber ist“, betont Ganhör.
Dabei geht es der Gemeinderätin nicht ausschließlich um die hygienischen Zustände in den bestehenden Anlagen, sondern auch um das Angebot generell. Vor allem in Parks, bei Spielplätzen und entlang beliebter Spazierwege brauche es zusätzliche WCs, die möglichst ganzjährig geöffnet seien. Bestehende, aber in die Jahre gekommene oder beschädigte Anlagen müssten rasch instand gesetzt, regelmäßig gereinigt und eine verlässliche Wartung sichergestellt werden.
Viele meiden öffentliche Toiletten auch aus Angst
Wenig abgewinnen kann Ganhör mobilen Toiletten als Dauerlösung. Gerade an stark frequentierten Standorten sollten diese durch fixe und barrierefreie WC-Anlagen ersetzt werden.
Ein weiterer Aspekt, der bislang aus Sicht der VP-Gemeinderätin zu wenig Beachtung findet, ist das Sicherheitsgefühl. Ganhör: „Viele Frauen kennen die Situation, dass sie ein öffentliches WC meiden, weil der Zugang schlecht beleuchtet oder die Anlage ungepflegt ist. Die Stadt muss dafür sorgen, dass die Toiletten für alle im Alltag tatsächlich nutzbar sind.“
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