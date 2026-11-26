Dabei geht es der Gemeinderätin nicht ausschließlich um die hygienischen Zustände in den bestehenden Anlagen, sondern auch um das Angebot generell. Vor allem in Parks, bei Spielplätzen und entlang beliebter Spazierwege brauche es zusätzliche WCs, die möglichst ganzjährig geöffnet seien. Bestehende, aber in die Jahre gekommene oder beschädigte Anlagen müssten rasch instand gesetzt, regelmäßig gereinigt und eine verlässliche Wartung sichergestellt werden.