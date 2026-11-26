Personen teils schwer verletzt

Rund 100 Feuerwehren waren bis 14 Uhr zu mehr als 90 Einsätzen ausgerückt. In den meisten Fällen mussten nur Fahrzeuge geborgen oder Straßen freigemacht werden, es gab aber auch einige schwerer Verkehrsunfälle. In Niederneukirchen und Desselbrunn musste das Rote Kreuz jeweils eine schwerverletzte Person ins Unfallkrankenhaus nach Linz bzw. ins Krankenhaus nach Gmunden bringen. Auch in St. Leonhard bei Freistadt, St. Marien und Wallern an der Trattnach kamen Personen bei Unfällen zu Schaden.