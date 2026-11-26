Beim ersten Schneegestöber des Jahres ist stets auch das Blaulicht nicht weit. Schon am Donnerstagnachmittag mussten rund 100 Feuerwehren zu etwa 90 Einsätzen – hauptsächlich Bergungen, aber auch schwerere Verkehrsunfälle oder umgesürzte Bäume – ausrücken, ständig kamen neue dazu.
Der erste flächendeckende Schneefall der Saison hat auch Oberösterreich fest im Griff. Sogar in der Landeshauptstadt liegen viele Straßen unter einer rutschig-feuchten weißen Schneedecke. Nicht nur der Winterdienst arbeitet seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren – mittlerweile sind auch die Einsatzorganisationen im Dauerbetrieb unterwegs.
Personen teils schwer verletzt
Rund 100 Feuerwehren waren bis 14 Uhr zu mehr als 90 Einsätzen ausgerückt. In den meisten Fällen mussten nur Fahrzeuge geborgen oder Straßen freigemacht werden, es gab aber auch einige schwerer Verkehrsunfälle. In Niederneukirchen und Desselbrunn musste das Rote Kreuz jeweils eine schwerverletzte Person ins Unfallkrankenhaus nach Linz bzw. ins Krankenhaus nach Gmunden bringen. Auch in St. Leonhard bei Freistadt, St. Marien und Wallern an der Trattnach kamen Personen bei Unfällen zu Schaden.
Nicht notwendige Fahrten vermeiden
Die Stadt Steyr ersuchte sogar, von nicht essenziellen Autofahren abzusehen. Die Schneeräumfahrzeuge seien seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, würden aber teils selbst im Stau stehen. Trotz präventiver Streuarbeiten würde Niederschlag nun gefrieren, und für gefährliche Fahrbahnverhältnisse sorgen. In Freistadt gab das Bezirksfeuerwehrkommando eine ähnliche Warnung heraus, und ermahnte Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht.
Es bleibt kalt
Zum späteren Abend hin soll sich der Schneefall allerdings beruhigen, von Süden her nimmt der Niederschlag dann immer weiter ab. Allerdings soll es auch in den kommenden Tagen kalt bleiben – mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
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