Im starken Schneetrieben war ein 23-Jähriger in Wels mit Sommerrreifen am Auto unterwegs. Er geriet prompt ins Schleudern und rammte einen abgestellten Wagen. Außerdem hatte er keinen Füherschein und und die Begutachtungsplakette war auch abgelaufen.
Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ereignete sich in der Puchnerstraße in Wels ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 23-jähriger Welser war mit seinem Pkw entlang der Puchnerstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker ununterbrochener Schneefall, wobei er ins Schleudern geriet und mit einem dort abgestellten Wagen kollidierte.
Keinen Führerschein
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an der Vorderachse noch die Sommerreifen montiert waren. Zudem konnte der 23-Jährige keine gültige Lenkberechtigung vorweisen und die Begutachtungsplakette war abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und er wird angezeigt.
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