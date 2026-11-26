Ermittlungen in alle Richtungen

Die Störung im Hochspannungsnetz war Montagfrüh um 3.34 Uhr aufgetreten, um 4.24 Uhr war die Stromversorgung wiederhergestellt. 20.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom. Wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung einer kritischen Infrastruktur wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Ermittlungen eingeschaltet. Am Donnerstagnachmittag hieß es bei der Polizei, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt.