Nach wie vor laufen die Ermittlungen gegen Unbekannte wegen schwerer Sachbeschädigung, die in der Nacht auf Montag im Umspannwerk Kleinmünchen in Linz eine technische Störung verursacht haben sollen. Linz Netz hat wegen des Vorfalls mit einem Fünf-Punkte-Programm die Sicherheitsmaßnahmen erweitert.
Zuerst werden nochmals alle Sicherheitsvorkehrungen insbesondere bei Umspannwerken mit Freibereichen überprüft und notfalls Zäune verstärkt, jener des Umspannwerks Kleinmünchen auf jeden Fall, hieß es. Dort war Montagvormittag ein Loch im Zaun entdeckt worden. Ein mit Draht umwickelter Stein soll auf das Umspannwerk geworfen worden sein.
Mehr Videoüberwachung
Weiters wurde angekündigt, dass die „Videoüberwachung der Anlagen weiter intensiviert“ und der Einsatz von Beleuchtungssystemen geprüft werde. Außerdem soll es nachts in Abstimmung mit der Polizei zusätzliche Kontrollen entweder durch das eigene Personal oder beauftragte Sicherheitsfirmen geben. Zudem sei geplant, vorhandene „Objektschutzpläne mit Fokus auf hybride Gefährdungspotenziale“ weiterzuentwickeln, teilte Linz Netz mit.
Ermittlungen in alle Richtungen
Die Störung im Hochspannungsnetz war Montagfrüh um 3.34 Uhr aufgetreten, um 4.24 Uhr war die Stromversorgung wiederhergestellt. 20.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom. Wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung einer kritischen Infrastruktur wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Ermittlungen eingeschaltet. Am Donnerstagnachmittag hieß es bei der Polizei, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt.
Sofortmaßnahmen gefordert
Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) hatte Donnerstagfrüh in einer Aussendung schon von der Stadt „sofortige Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur“ gefordert. Für ihn sei es „mehr als beunruhigend, wenn sich die Stromversorgung in Linz offenbar mit so einfachen Mitteln wie einem präparierten Stein empfindlich stören lässt“, meinte er.
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