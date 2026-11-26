Mehr uns besseres Angebot auf der Schiene tritt bald in Kraft. Mit dem Fahrplanwechsel gibt es deutliche Verbesserungen für Pendler.
Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird der öffentliche Verkehr in Oberösterreich deutlich ausgebaut. Vor allem auf der Pyhrnbahn zwischen Linz und Kirchdorf sowie im Raum Attnang-Puchheim gibt es spürbare Verbesserungen für Pendler. Ein zentraler Schritt ist die Verlängerung der S 4: Künftig fahren sämtliche S-Bahn-Züge nicht mehr nur bis Kirchdorf, sondern bis Micheldorf. Damit erhalten tausende Pendler im südlichen Bezirk Kirchdorf eine direkte und engere Anbindung an den Zentralraum Linz. Gleichzeitig werden zusätzliche Frühverbindungen eingeführt und der Halbstundentakt ausgeweitet. „Mit jährlich mehr als 40.500 zusätzlichen Zugkilometern sowie einem durchgehenden Halbstundentakt profitieren Pendler, Schüler und Lehrlinge von kürzeren Wartezeiten und besseren Anschlüssen“, betont Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FP).
Auch im Großraum Attnang-Puchheim wird das Angebot ausgebaut. „Zwischen Attnang-Puchheim und Gmunden verdichten neue Verstärkerfahrten die Morgenspitze auf zwei Verbindungen pro Stunde und Richtung. Auf der Hausruckbahn schließen neue Früh-, Tages- und Abendverbindungen bestehende Angebotslücken“, so Klaus Wimmer, Geschäftsführer des OÖ Verkehrsverbundes. Mit dem Fahrplanwechsel werden in Oberösterreich insgesamt rund 320.000 zusätzliche Bahnkilometer bestellt.
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