Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird der öffentliche Verkehr in Oberösterreich deutlich ausgebaut. Vor allem auf der Pyhrnbahn zwischen Linz und Kirchdorf sowie im Raum Attnang-Puchheim gibt es spürbare Verbesserungen für Pendler. Ein zentraler Schritt ist die Verlängerung der S 4: Künftig fahren sämtliche S-Bahn-Züge nicht mehr nur bis Kirchdorf, sondern bis Micheldorf. Damit erhalten tausende Pendler im südlichen Bezirk Kirchdorf eine direkte und engere Anbindung an den Zentralraum Linz. Gleichzeitig werden zusätzliche Frühverbindungen eingeführt und der Halbstundentakt ausgeweitet. „Mit jährlich mehr als 40.500 zusätzlichen Zugkilometern sowie einem durchgehenden Halbstundentakt profitieren Pendler, Schüler und Lehrlinge von kürzeren Wartezeiten und besseren Anschlüssen“, betont Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FP).