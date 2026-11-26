Im heurigen Dürrejahr war Hochwasser in Oberösterreich kein Thema, aber es wird wieder einmal eines werden. Denn durch den Klimawandel verstärken sich Extremwetter-Ereignisse. Der Landesrechnungshof hat den Hochwasserschutz im Eferdinger Becken unter die Lupe genommen und hat einige Kritikpunkte gefunden.
„Aber obwohl sich der politische Beirat für das Hochwasserschutzprojekt bereits im Oktober 2013 konstituierte, ist der Abschluss des Projekts auch nach rund 13 Jahren weiterhin offen“, sagt Rechnungshofdirektor Rudolf Hoscher und hat damit den größten Kritikpunkt angesprochen. Dass im Jahr 2013 rasch reagiert worden war und der Hochwasserschutz im Eferdinger Becken, in dem elf Gemeinden von der Flut betroffen waren, beschlossen wurde, honorieren die Prüfer. Doch dann folgte die langsame Umsetzung. So sind jetzt noch in ganz Oberösterreich Flächen in der Größe von 570 Fußballfeldern, die in Gefahrenzonen liegen, noch immer als Bauland gewidmet.
Auch Zwangsmittel sollten überprüft werden
Der LRH sieht es kritisch, dass die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Eferdinger Becken noch nicht realisiert wurden. „Das Land OÖ sollte alle Möglichkeiten zur raschen Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen nutzen und dabei einvernehmliche Lösungen unterstützen“, meint Hoscher. „Die Einräumung von Zwangsrechten – als ultima ratio – wäre dennoch einzelfallbezogen unbedingt zu prüfen“, ergänzt der LRH-Direktor.
Gefährliche Sonderförderung
Dass das Land Oberösterreich im Frühjahr 2025 eine Sonderförderung zusagte und de facto auch die Gemeindekosten übernahm, sehen die Prüfer als Risiko: „Diese 100-prozentige Übernahme des Kostenanteils der Gemeinden sehen wir kritisch. Auf Basis des Präzedenzfalles im Eferdinger Becken könnten Interessenten zukünftiger Hochwasserschutzvorhaben eine 100-prozentige Kostenübernahme durch das Land OÖ einfordern.“
Ein Plan noch analog, der andere schon digital
Der Landesrechnungshof fordert auch, dass der rechtsgültige Flächenwidmungsplan digital umgesetzt wird, derzeit ist er noch in Papierform vorhanden. Dann könnte er auch mit dem Gefahrenzonenplan „zusammengeführt“ werden, der schon digital in gültiger Fassung vorliegt.
42.000 Objekte betroffen
„Auch das Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister ist in das DORIS-System zu integrieren. Es bietet eine Basis für die Risikoeinschätzung und die Bestimmung der Gefahrenpotentiale. Dies gilt vor allem für die rund 42.000 Objekte in einer der drei Gefahrenzonen“, heißt es vom Rechnungshof.
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