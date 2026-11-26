Ein Plan noch analog, der andere schon digital

Der Landesrechnungshof fordert auch, dass der rechtsgültige Flächenwidmungsplan digital umgesetzt wird, derzeit ist er noch in Papierform vorhanden. Dann könnte er auch mit dem Gefahrenzonenplan „zusammengeführt“ werden, der schon digital in gültiger Fassung vorliegt.

42.000 Objekte betroffen

„Auch das Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister ist in das DORIS-System zu integrieren. Es bietet eine Basis für die Risikoeinschätzung und die Bestimmung der Gefahrenpotentiale. Dies gilt vor allem für die rund 42.000 Objekte in einer der drei Gefahrenzonen“, heißt es vom Rechnungshof.