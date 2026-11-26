Neben mehreren Schwerverletzten im Straßenverkehr forderte der Schneefall am Donnerstag auch ein Todesopfer. Ein 39-jähriger Fernfahrer war um 12.45 Uhr im Bereich eines Tunnelportals des Tunnels Neumarkt in Fahrtrichtung Linz ersten Informationen zufolge mit einer Lüftungsanlage kollidiert, welche auf die Fahrerkabine gestürzt war.