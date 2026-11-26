Ein schwerer Verkehrsunfall forderte auf der Mühlviertler Schnellstraße S10 das Leben eines Lkw-Lenkers. Der 39-Jährige dürfte mit seinem schweren Gefährt im Tunnel Neumarkt in Fahrtrichtung Linz mit einer Lüftungsanlage kollidiert sein. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Neben mehreren Schwerverletzten im Straßenverkehr forderte der Schneefall am Donnerstag auch ein Todesopfer. Ein 39-jähriger Fernfahrer war um 12.45 Uhr im Bereich eines Tunnelportals des Tunnels Neumarkt in Fahrtrichtung Linz ersten Informationen zufolge mit einer Lüftungsanlage kollidiert, welche auf die Fahrerkabine gestürzt war.
Vor Ort verstorben
Der 39-Jährige hatte keine Chance, er verstarb noch am Unfallort. Der Lkw, den er lenkte, war in Litauen zugelassen. Fünf Feuerwehren waren teils bis in den späten Nachmittag hinein mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.
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