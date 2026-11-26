Kleine Schanze als Vorteil

„Sie springen einfach sehr gut“, sagt der Bad Ischler Daniel Keil, Co-Trainer der ÖSV-Adlerinnen. „Dass die Norwegerinnen geschlossen so stark auftreten, war schon überraschend – und krass“, meint Hannah Wiegele. Die Kärntnerin sorgte mit Rang 6 für die beste Platzierung der Österreicherinnen, die nun Samstag und Sonntag zurückschlagen wollen! Denn dieses Wochenende gastiert der Zirkus in Österreich. In Oberösterreich. In Hinzenbach! „Und das ist unser Areal, unsere Schanze“, sagt OÖ-Lokalmatadorin Julia Mühlbacher kampfeslustig und ergänzt: „Die heimische Luft tut uns sicher gut und die kleine Schanze liegt uns“, so die 22-Jährige vor dem bereits 14. Gastspiel der weltbesten Springerinnen auf der HS-90-Anlage, auf der Rot-Weiß-Rot bereits zehn Siege feierte: