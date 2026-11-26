In Lillehammer lieferten Norwegens Skispringerinnen zum Weltcupstart eine Machtdemonstration ab, sprangen zu einem Fünffach- und einem Dreifachsieg! Eine Woche später wollen die ÖSV-Damen um Lisa Fettner und Rückkehrerin Eva Pinkelnig nun daheim in Hinzenbach zurückschlagen.
Eirin Kvandal vor Ingvild Midtskogen, Gyda Hansen, Anna Stroem und Heidi Traaserud: Norwegens Skispringerinnen feierten zum Weltcupstart daheim auf der 140er-Schanze in Lillehammer einen nie dagewesenen Fünffachsieg. Ehe die Wikinger-Damen ihren Feldzug im hohen Norden im zweiten Springen fortsetzten, durch Ström, Kvandal und Hansen gleich noch einen Dreifachsieg folgen ließen.
Kleine Schanze als Vorteil
„Sie springen einfach sehr gut“, sagt der Bad Ischler Daniel Keil, Co-Trainer der ÖSV-Adlerinnen. „Dass die Norwegerinnen geschlossen so stark auftreten, war schon überraschend – und krass“, meint Hannah Wiegele. Die Kärntnerin sorgte mit Rang 6 für die beste Platzierung der Österreicherinnen, die nun Samstag und Sonntag zurückschlagen wollen! Denn dieses Wochenende gastiert der Zirkus in Österreich. In Oberösterreich. In Hinzenbach! „Und das ist unser Areal, unsere Schanze“, sagt OÖ-Lokalmatadorin Julia Mühlbacher kampfeslustig und ergänzt: „Die heimische Luft tut uns sicher gut und die kleine Schanze liegt uns“, so die 22-Jährige vor dem bereits 14. Gastspiel der weltbesten Springerinnen auf der HS-90-Anlage, auf der Rot-Weiß-Rot bereits zehn Siege feierte:
Gleich zwei Weltcup-Events in Hinzenbach 2026
Alleine dreimal gewannen Daniela Iraschko-Stolz, Chiara Kreuzer und Eva Pinkelnig (38), die nach über einem Jahr Verletzungspause nach einer schweren Knieverletzung nun ihr Comeback feiert! Österreichs Hoffnungen ruhen aber in großem Maße auf Lisa Fettner (vormals Eder), die heuer im Eferdings Becken bereits siegte. Denn kurioserweise gibt’s 2026 hier zwei Events. Grund: Man wechselte vom Februartermin in den November.
Erstmals freier Eintritt
„Villach wollte tauschen, da es schwierig ist, so früh schon gute Schnee-Verhältnisse zu haben“, ist OK-Chef Bernhard Zauner stolz, dass man dank Top-Beschneiungsanlage und freiwilligen Helfern zum frühen Termin bereit für 60 Athletinnen aus 16 Nationen ist: „Sollte alles klappen, dann ist eine Überlegung, dass die FIS künftig den Saisonstart hier macht – die Damen gemeinsam mit den Herren.“ „Wir sind jedenfalls ein Fixpunkt im Weltcup-Kalender“, sagt OÖ-Verbandschef Klaus Kumpfmüller vor den Springen bei freiem Eintritt: „Ich hoffe, dass sich viele Leute Zeit nehmen, sich die tollen Leistungen anzuschauen!“
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