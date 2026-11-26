Große Namen, bewegende Literatur und starke Musikerlebnisse: Die Salzkammergut Festwochen Gmunden feiern 2027 ihr 40-jähriges Bestehen. Das Winter- und Frühlingsprogramm steht fest, darunter sind große Namen. Erstmals wird nun auch das dritte Open Air im Jubiläumssommer bekannt gegeben.
Vier Jahrzehnte Kulturgeschichte und ein Blick in die Zukunft: Die Salzkammergut Festwochen Gmunden begehen im kommenden Jahr 2027 ihr 40-jähriges Jubiläum.
Das Winter- und Frühlingsprogramm macht deutlich, wofür das Festival seit seiner Gründung steht: künstlerische Vielfalt, gesellschaftlichen Diskurs und Begegnungen über Genregrenzen hinweg.
Bühnen-Giganten und Lieblinge
Mit der neuen Literaturreihe „Sprachresonanzen“ knüpfen die Festwochen an ihre literarische Tradition an. Tobias Moretti liest am 28. Jänner aus Michael Köhlmeiers „Spielplatz der Helden“, Gregor Bloéb widmet sich am 30. April Felix Mitterers „Der Patriot“, Valerie Pachner präsentiert am 8. Mai Texte von Christoph Ransmayr.
Auch darüber hinaus versammelt das Programm herausragende Künstlerpersönlichkeiten: Lars Eidinger und Schlagzeuger George Kranz bringen am 24. Jänner Thomas Braschs Poesie auf die Bühne. Heino Ferch widmet sich am 28. Mai mit „Unterm Rad“ Hermann Hesse, dessen 150. Geburtstag 2027 gefeiert wird.
Kinderoper und ein bekanntes Gesicht
Musikalisch reicht der Bogen von Harri Stojkas Hommage an die Musik der Roma über die Salzkammergut Bläserphilharmonie bis zu Cobario und dem Duo Sinfonia de Carnaval. Mit der Kinderoper „Schneewittchen“ wird zudem das junge Publikum aktiv eingebunden: Kinder des Campus Ort stehen selbst als sieben Zwerge auf der Bühne.
Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres sind die Open-Airs
Nach Aut of Orda am 29. Juli und der Spider Murphy Gang am 30. Juli steht nun auch der dritte Act des Festwochen Open Airs 2027 fest: Kruder & Dorfmeister gestalten am Samstag, 31. Juli, den Abschluss des dreitägigen Konzertwochenendes im Toscanapark Gmunden.
Bereits am 18. Juni gastiert Philipp Hochmair mit seiner Werther-Performance beim Laakirchner Open Air. Der „Jedermann“ scheint ein Faible für die Festwochen zu haben. Der Ticket-Vorverkauf startet am 26. November 2026 um 10.30 Uhr.
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