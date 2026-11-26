Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres sind die Open-Airs

Nach Aut of Orda am 29. Juli und der Spider Murphy Gang am 30. Juli steht nun auch der dritte Act des Festwochen Open Airs 2027 fest: Kruder & Dorfmeister gestalten am Samstag, 31. Juli, den Abschluss des dreitägigen Konzertwochenendes im Toscanapark Gmunden.

Bereits am 18. Juni gastiert Philipp Hochmair mit seiner Werther-Performance beim Laakirchner Open Air. Der „Jedermann“ scheint ein Faible für die Festwochen zu haben. Der Ticket-Vorverkauf startet am 26. November 2026 um 10.30 Uhr.