Verletzter mit Hubschrauber ins Spital

Nach einem kurzen Gespräch gingen beide davon aus, unverletzt zu sein. Der unbekannte Skifahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort. Erst später bemerkte der 19-Jährige eine stark blutende Wunde am Oberschenkel. Zwei zufällig vorbeifahrende Ärzte leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.