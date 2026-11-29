Die Polizei sucht jenen Skifahrer, der am Samstag mit einem 19-Jährigen in der Silvretta (Vorarlberg) zusammengestoßen ist. Dabei hatte sich der Jugendliche schwer verletzt, was er aber erst später bemerkte.
Ein 19-jähriger Skifahrer war am Samstag um 13.25 Uhr auf der Piste 50 im Skigebiet Silvretta Montafon in Richtung Talstation der Nova Bahn unterwegs. Bei der letzten Kehre kreuzte ein unbekannter Skifahrer plötzlich seine Spur, dabei stießen die zwei Wintersportler zusammen.
Verletzter mit Hubschrauber ins Spital
Nach einem kurzen Gespräch gingen beide davon aus, unverletzt zu sein. Der unbekannte Skifahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort. Erst später bemerkte der 19-Jährige eine stark blutende Wunde am Oberschenkel. Zwei zufällig vorbeifahrende Ärzte leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.
Der unbekannte Skifahrer wird als etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, eine beige Jacke und einen schwarzen Helm.
Die Polizei bittet den Mann sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Schruns unter +43 59133 8107 zu melden.
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