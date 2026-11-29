Aufgrund der zunehmenden Schneehöhe geriet der Mann während des Aufstieges in immer größere Schwierigkeiten und setzte gegen 17.40 Uhr mittels GPS-Gerät einen textbasierten Notruf ab. Da weder sein genauer Standort bekannt war noch ein telefonischer Kontakt hergestellt werden konnte, leiteten die Alpinpolizei und die Bergrettung Gaschurn eine Suchaktion ein.