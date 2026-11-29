In Vorarlberg mussten am Samstagabend die Bergretter zu einer Suchaktion in Gaschurn aufbrechen, ein Wanderer wollte dort zur Tübinger Hütte aufsteigen – dabei unterschätzte er aber die Gegebenheiten vor Ort.
Am Samstagmorgen reiste ein Deutscher mit den Öffis nach Gaschurn, um über das Garneratal zur Tübinger Hütte aufzusteigen. Dort beabsichtigte er, im Winterraum zu nächtigen und am Sonntag wieder ins Tal abzusteigen. Er war lediglich mit herkömmlichen Bergschuhen, Winterbekleidung und leichtem Proviant ausgerüstet.
Aufgrund der zunehmenden Schneehöhe geriet der Mann während des Aufstieges in immer größere Schwierigkeiten und setzte gegen 17.40 Uhr mittels GPS-Gerät einen textbasierten Notruf ab. Da weder sein genauer Standort bekannt war noch ein telefonischer Kontakt hergestellt werden konnte, leiteten die Alpinpolizei und die Bergrettung Gaschurn eine Suchaktion ein.
Der Mann konnte schließlich um 19.23 Uhr biwakierend gefunden werden. Er wurde von den Einsatzkräften sicher nach Gaschurn gebracht. Der Mann überstand die Sache unverletzt, war jedoch leicht unterkühlt.
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