Der FC Barcelona hat eine sehr interessante Geschichte. Und Schweizer Wurzeln hat der spanische Traditionsverein auch. Denn gegründet wurde einer der bekanntesten Fußballklubs der Welt von einem Eidgenossen – „Krone“-Autor Harald Petermichl hat sich den Werdegang von Hans Max Gamper genauer angeschaut.
Falls man im Advent mal eine Nacht im Untersuchungsgefängnis Zürich-West verbringen muss, weil man zum Beispiel, ohne sich etwas dabei zu denken, eine rote Weihnachtskugel aus der Dekoration in der Bahnhofstraße gefladert hat, empfiehlt sich am Entlassungsmorgen auf dem Weg zum Hauptbahnhof eine Stippvisite in der Gamperstraße. Diese trägt ihren Namen erst seit 2016 und ist nach dem 1877 in Winterthur geborenen Hans Max Gamper benannt. Sagt möglicherweise nicht allen was, aber es handelt sich bei dem Herrn um eine veritable Fußball-Größe, hat er doch den FC Winterthur, den FC Zürich und exakt heute vor 127 Jahren auch den FC Barcelona ins Leben gerufen. 36 Mitglieder nahmen seinerzeit an der Gründungsversammlung teil, auf der mit Walter Wild selbstredend ein Schweizer zum Präsidenten gewählt wurde.
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