Im steirischen Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) brannte in der Nacht auf Donnerstag ein Wirtschaftsgebäude. Vier Feuerwehren kämpften mit mehr als 60 Einsatzkräften gegen den Brand, der auch zwei benachbarte Wohnhäuser beschädigte. Es wurde niemand verletzt.
Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurden gleich vier Feuerwehren im Bezirk Liezen zu einem Brand alarmiert. Insgesamt 68 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Mitterndorf, Neuhofen, Krungl und Zauchen rückten zum Einsatzort in Bad Mitterndorf an. Bereits bei der Anfahrt war erkennbar, dass ein Gebäude in Vollbrand stand.
Halle und Traktor brannten
Aus bislang unbekannter Ursache gerieten eine Maschinenhalle und ein darin abgestellter Traktor eines 61-Jährigen in Brand. Das Feuer konnte zwar bereits nach kurzer Zeit von den Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden, dennoch wurden die Fassade eines unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses sowie der Wintergarten und die Hecke eines weiteren Nachbarhauses beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Ursache unbekannt
Zur Sicherstellung der Wasserversorgung vor Ort mussten die Feuerwehren eine Zubringerleitung vom Schulzentrum Bad Mitterndorf bis zur Einsatzstelle errichten. Die Ursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang unbekannt. Ein Brandermittler des Bezirkes Liezen hat die Ermittlungen übernommen.
Neben den Florianis standen auch das Rote Kreuz Bad Mitterndorf mit einem Rettungswagen und zwei Einsatzkräften sowie die Polizei mit einem Streifenwagen und zwei Einsatzkräften im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.