Halle und Traktor brannten

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten eine Maschinenhalle und ein darin abgestellter Traktor eines 61-Jährigen in Brand. Das Feuer konnte zwar bereits nach kurzer Zeit von den Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden, dennoch wurden die Fassade eines unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses sowie der Wintergarten und die Hecke eines weiteren Nachbarhauses beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.