Hass im Netz: „Internet ist Rekrutierungs-Hotspot“

Einfluss künstlicher Intelligenz

Ein Problem kommt erschwerend hinzu, der Einsatz künstlicher Intelligenz. „KI und Deepfakes spielen eine immer größere Rolle“, sagt Grabovac. Im Irankrieg erlebe man, wie Propagandavideos Hochsaison haben. „Dazu kommen Verschwörungserzählungen, all das lässt Emotionen hochgehen.“ Ob ein Bild echt sei oder nicht, mache kaum einen Unterschied. Grabovac: „In unseren Köpfen bleibt die Botschaft hängen.“

All diese Trends gefährden die Demokratie, sind sich die Expertinnen und Experten einig. „Nicht die Ränder der Gesellschaft sind betroffen, sondern wir alle. Europa ist keine Insel der Seeligen“, so Grabovac.