Durch eine Absicherung gefahren und von der Tauernautobahn gestürzt ist ein Transporter am Dienstagabend bei Werfenweng in Salzburg. Der Lieferwagen blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Lenker konnte sich selbst nicht mehr befreien. Zwei Lkw-Fahrer halfen sofort und alarmierten die Einsatzkräfte.
Die Feuerwehr Pfarrwerfen befand sich bei der Alarmierung um 18.38 Uhr gerade in einer Übung – und konnte binnen zwei Minuten ausrücken. Vor Ort entfernten sie die Windschutzscheibe des Transporters, um den Fahrer zu bergen. Dieser wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, wie die Feuerwehr berichtet.
Ersthelfer übersetze für die Einsatzkräfte
Während die Einsatzstelle ausgeleuchtet und ein Brandschutz errichtet wurde, kümmerte sich ein Arzt der Feuerwehr Werfen – die ebenfalls alarmiert wurde – um den Lenker. Weil der Fahrer kein Deutsch spricht, übersetzte ein Ersthelfer bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes.
Steile Böschung
In einer Korbschleiftrage ging es dann für den Lenker über die steile Böschung hinauf zum Rettungswagen. Im Anschluss reinigten die Feuerwehrleute noch die Unfallstelle.
Insgesamt waren 29 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pfarrwerfen mehr als eine Stunde im Einsatz. Aus Werfen waren 18 Florianis vor Ort. Diese kümmerten sich noch um das Abschleppen des Unfallfahrzeugs.
Im Baustellenbereich von Fahrbahn abgekommen
Details zur Unfallursache standen vorerst nicht fest. Klar ist, dass der Lenker mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Baustelle nach dem Brentenbergtunnel von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei durchschlug er auch die Absicherung.
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