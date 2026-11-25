Die Feuerwehr Pfarrwerfen befand sich bei der Alarmierung um 18.38 Uhr gerade in einer Übung – und konnte binnen zwei Minuten ausrücken. Vor Ort entfernten sie die Windschutzscheibe des Transporters, um den Fahrer zu bergen. Dieser wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, wie die Feuerwehr berichtet.