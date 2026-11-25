Wie der Weltverband FIS am Mittwoch bekanntgab, ist man um einen möglichen Ersatzort bemüht. Am kommenden Wochenende finden in Killington (USA) ein Riesentorlauf (28.11.) und ein Slalom (29.) statt, es folgen danach in Übersee noch die Speedrennen in Beaver Creek (USA) mit zwei Abfahrten (11./12.) und einem Super-G (13.).