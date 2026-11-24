In the past, Nvidia graphics cards and company founder Huang were known primarily in the gaming scene, but since the Bitcoin and AI boom, Nvidia chips have also been in high demand in entirely different areas of the tech industry—and everyone is talking about the CEO. Huang is a figurehead for the entire industry—a CEO around whom a cult of personality has formed, reminiscent of tech titans like Steve Jobs and Elon Musk. Yet it all started very small and not very glamorous—in an American fast-food joint.