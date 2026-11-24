From Denny’s to Nvidia
The Glittering World of Tech Tycoon Jensen Huang
The world’s most valuable chip company couldn’t last two weeks without him: Jensen Huang, who stumbled over an affair with an alleged Chinese agent but poses no security risk to U.S. President Donald Trump—and is therefore allowed to remain CEO with the president’s blessing—is once again at the helm of Nvidia. But who is this charismatic tech tycoon in the leather jacket really? Krone+ takes you inside Huang’s dazzling world.
In the past, Nvidia graphics cards and company founder Huang were known primarily in the gaming scene, but since the Bitcoin and AI boom, Nvidia chips have also been in high demand in entirely different areas of the tech industry—and everyone is talking about the CEO. Huang is a figurehead for the entire industry—a CEO around whom a cult of personality has formed, reminiscent of tech titans like Steve Jobs and Elon Musk. Yet it all started very small and not very glamorous—in an American fast-food joint.
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