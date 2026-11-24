LASK „auf Augenhöhe“ mit Bodö/Glimt

Kühbauer sieht seine Mannschaft „auf Augenhöhe“ mit Bodö/Glimt, das nach vier Ligaphasen-Partien vier Punkte und damit zwei Zähler weniger als der LASK auf dem Konto hat. „Ich will keinen Gegner stärker oder schwächer reden. Es kommt darauf an, wie wir die Sache dort annehmen“, meinte der 55-Jährige.