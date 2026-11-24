Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der LASK-Trainer Didi Kühbauer im heutigen Champions-League-Duell mit dem FK Bodö/Glimt den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die Linzer kämpfen 80 Kilometer nördlich des Polarkreises auf tückischem Kunstrasen gegen Bodö/Glimt nach zuletzt zwei Siegen um ein weiteres Erfolgserlebnis, damit die Chance auf die K.-o.-Phase gewahrt bleibt. Allerdings ist der norwegische Tabellenführer als besonders heimstark bekannt, was zuletzt auch einige europäische Topteams zu spüren bekamen.
In diesem Kalenderjahr absolvierte Bodö/Glimt fünf Heimspiele in der Champions League. Vier davon – gegen Manchester City, Inter Mailand, Sporting Lissabon und Borussia Dortmund – wurden gewonnen. Vor drei Wochen erreichte Lille im knapp 8000 Zuschauer fassenden Aspmyra Stadion ein 0:0. Von den jüngsten 15 Meisterschaftspartien entschied Bodö/Glimt 14 Spiele für sich.
Diese Ergebnisse sind für LASK-Trainer Dietmar Kühbauer Warnung genug. „Sie haben letztes Jahr in der Champions League (Anm.: Vorstoß bis ins Achtelfinale) für Furore gesorgt“, warnte der Burgenländer, betonte aber auch: „Wir fahren hin, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.“
LASK „auf Augenhöhe“ mit Bodö/Glimt
Kühbauer sieht seine Mannschaft „auf Augenhöhe“ mit Bodö/Glimt, das nach vier Ligaphasen-Partien vier Punkte und damit zwei Zähler weniger als der LASK auf dem Konto hat. „Ich will keinen Gegner stärker oder schwächer reden. Es kommt darauf an, wie wir die Sache dort annehmen“, meinte der 55-Jährige.
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