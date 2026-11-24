Lara Vadlau reicht‘s! Österreichs Segel-Olympiasiegerin von 2024 machte am Dienstag via Instagram ein Hass-Posting öffentlich – und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Zuspruch ist riesig ...
„Es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit“, startet Vadlau ihr Video-Posting. „Ich finde, Hass im Netz hat nichts verloren. Hass egal wo, hat nichts verloren und nur, weil sich die Leute so fühlen, als ob sie über allem stehen, weil sie ja anonym sind, würde ich sagen, wir setzen jetzt einmal ein Zeichen und zeigen den lieben Herrn an.“
Also ging es für Vadlau in die Polizei-Inspektion. Dort erklärte sie den Beamten den Sachverhalt. Angefeindet wurde die Medizinerin konkret wegen des Tragens einer Maske.
Hier das Posting:
„Ich bin Sportlerin und will meinen Trainingsrückstand nicht gefährden“, erklärt sie, obwohl sie das gar nicht müsste. Macht ja auch Sinn! Die dreifache Weltmeisterin aus Kärnten kämpft sich nach einer komplexen Knieverletzung und einigen Operationen gerade zurück zu alter Stärke. „Ja, ich habe ein gutes Immunsystem, trotzdem muss man sich nicht einem unnötigem Risiko aussetzen. Außerdem ist das Immunsystem einfach über kurze Zeit geschwächt, wenn man drei, vier, fünfmal am Tag trainiert.“
„Gefährliche Drohung“
Einem User gefiel das allerdings gar nicht und quittierte es mit einem unangebrachten Kommentar, der nun ein Nachspiel hat.
Vadlau: „Der Polizeiinspektor hat gesagt, das wird jetzt zur Anzeige gebracht, wird strafrechtlich wahrscheinlich verfolgt, weil es eine gefährliche Drohung ist. Die Staatsanwaltschaft wird das ganze aufnehmen. Der Herr wird dann einen Brief kriegen und das ganze wird ihm viel Geld kosten. Und ja, ich hoffe, er lernt daraus.“
Die Unterstützung für Vadlau ist rieisig, auch ihre Sport-Kollegen Stephanie Venier, Anna Gandler und Dieter Kalt kommentierten die Aktion mit einem Daumen hoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.