„Ich bin Sportlerin und will meinen Trainingsrückstand nicht gefährden“, erklärt sie, obwohl sie das gar nicht müsste. Macht ja auch Sinn! Die dreifache Weltmeisterin aus Kärnten kämpft sich nach einer komplexen Knieverletzung und einigen Operationen gerade zurück zu alter Stärke. „Ja, ich habe ein gutes Immunsystem, trotzdem muss man sich nicht einem unnötigem Risiko aussetzen. Außerdem ist das Immunsystem einfach über kurze Zeit geschwächt, wenn man drei, vier, fünfmal am Tag trainiert.“