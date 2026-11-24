Favoritin wurde ausgebremst

Bereits seit Wochen hielten sich – wie auch die „Krone“ berichtete – Gerüchte um einen Wechsel von Jäger. Nun hat er das SPÖ-interne Duell gegen Silvia Angelo gewonnen. Angelo ist ÖBB-Infrastruktur-Vorständin, wurde immer wieder als SPÖ-Ministerin gehandelt und galt lange als Favoritin auf den Posten. Brigitte Ederer, Aufsichtsratschefin der ÖBB-Holding AG, ist am Ende aber auf Jäger umgeschwenkt. Er soll mit seinen Management-Erfahrungen gepunktet haben, wird, auch wenn über Geld gestern offiziell nicht gesprochen wurde, aber wohl weniger verdienen. Machtpolitisch war der Posten dennoch lukrativ.