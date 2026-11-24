Nach den Hearings ist vor der Weichenstellung: Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger wurde laut „Krone“-Informationen für den Chefposten bei den ÖBB am besten gereiht. Im Dezember soll Jägers Wechsel vom Rollfeld an die Gleise fixiert, im Juli 2027 dann vollzogen werden.
Seit Dienstag am späten Nachmittag ist alles auf Schiene. Julian Jäger, aktuell noch Vorstandsdirektor am Wiener Flughafen, wird ab Juli 2027 neuer Chef von Österreichs größtem Staatsbetrieb, den ÖBB. Der Reihe nach stellten sich gestern die nationalen Bewerber den Hearings der Bahn-Bosse.
Mit Matthä geht eine Ära zu Ende
Direkt im Anschluss wurde beraten – und Jäger dabei bestgereiht. Ganz fix ist der Wechsel freilich noch nicht. Rein formell wird die personelle Weichenstellung erst am im Aufsichtsrat am 9. Dezember besiegelt. Langzeit-Chef Andreas Matthä bleibt noch bis 30. Juni 2027 im Amt. Er löste im Jahr 2016 den nunmehrigen Ex-Kanzler Christian Kern abgelöst. Politisch birgt der Wechsel Brisanz.
Favoritin wurde ausgebremst
Bereits seit Wochen hielten sich – wie auch die „Krone“ berichtete – Gerüchte um einen Wechsel von Jäger. Nun hat er das SPÖ-interne Duell gegen Silvia Angelo gewonnen. Angelo ist ÖBB-Infrastruktur-Vorständin, wurde immer wieder als SPÖ-Ministerin gehandelt und galt lange als Favoritin auf den Posten. Brigitte Ederer, Aufsichtsratschefin der ÖBB-Holding AG, ist am Ende aber auf Jäger umgeschwenkt. Er soll mit seinen Management-Erfahrungen gepunktet haben, wird, auch wenn über Geld gestern offiziell nicht gesprochen wurde, aber wohl weniger verdienen. Machtpolitisch war der Posten dennoch lukrativ.
Julian Jäger ist studierter Jurist. Er startete in der Rechtsabteilung des Flughafens, führte den Flughafen Malta und kehrte 2011 nach Wien zurück. Seither leitet der SPÖ-nahe Manager den Airport mit dem ÖVP-nahen Günther Ofner. 2025 brachte mit 32,6 Millionen Passagieren einen Rekord. Jäger verdiente im Vorjahr 1,1 Millionen Euro, der bisherige ÖBB-Chef Andreas Matthä 706.000 Euro. Jäger ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Durch die ÖBB-Reform werden die Bahn-Abteile Personenverkehr und Rail Cargo Austria von Aktiengesellschaften zu GmbHs, und die ÖBB-Holding kann ihnen damit direkt Weisungen erteilen. Jäger sitzt ab Juli damit auf einem der wichtigsten Posten der Republik. Die ÖBB beschäftigen immerhin rund 46.000 Mitarbeiter und 2100 Lehrlinge. Am Airport in Schwechat muss nun jedenfalls ein neuer Chef gesucht werden. Jägers Vertrag dort liefe eigentlich bis 30. September 2030.
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