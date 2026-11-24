Konzert ohne Kopftuch
Iranische Sängerin erhielt 74 Peitschenhiebe
Grausame Strafe gegen eine iranische Sängerin: Parastu Ahmadi wurde mit 74 Peitschenhieben gequält, nachdem sie ein Konzert gegeben hatte, das auf YouTube viral ging. Sie trug die Haare offen, zudem hatte sie ein Kleid an, das ihre Schultern zeigte.
Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf YouTube gestreamt und damit gegen mehrere Gesetze im Iran verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, außerdem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf.
Vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts wurden ebenfalls ausgepeitscht. Eine Aufnahme des Konzerts zählt derzeit bei YouTube mehr als drei Millionen Aufrufe.
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Konzert, für das die Sängerin 74 Peitschenhiebe erhielt:
Menschenrechtler kritisierten Strafe scharf
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.
Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.
In den vergangenen Jahren hat sich der Protest vieler iranischer Frauen gegen die strengen islamischen Gesetze intensiviert. Im Herbst 2022 gingen Massen unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ gegen die repressive Politik auf die Straßen, doch die Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen. Viele Frauen in den Metropolen widersetzen sich dennoch inzwischen als Zeichen des Protests und der Selbstbestimmung den islamischen Dresscodes.
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