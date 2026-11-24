Jannik Sinner hat sich am Dienstag in Finnland am rechten Knie operieren lassen. Der Eingriff ist erfolgreich verlaufen, und der Südtiroler hat sich nun in den sozialen Medien selbst zu Wort gemeldet. Der Tennis-Star spricht dabei auch darüber, warum er sich doch für einen Eingriff entschieden hat.
„In den letzten Monaten haben mein Team und ich alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln“, erklärt Sinner auf Instagram und erklärt, warum es nun doch dazu gekommen ist: „Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn hat mein Knie leider nicht so reagiert, wie wir alle gehofft hatten. Deshalb habe ich mich heute einem kleinen Eingriff unterzogen.“
„Vermisse es sehr“
Die Operation im finnischen Turku, durchgeführt vom renommierten Orthopäden Lasse Lempainen, ist gut verlaufen. Beim Eingriff wurde das Iliotibialband verlängert. Eine Methode, die als schonend gilt und dennoch bedeutet, dass Sinner mehrere Monate ausfallen wird.
Damit steht auch fest, dass aus dem angepeilten Ziel – ein Comeback bei den Australian Open im Jänner – nichts wird. Schmerzlich für Sinner, der sich aber schrittweise zurückkämpfen will. „Ich vermisse es sehr, auf dem Platz zu stehen, und werde nun gemeinsam mit meinem Team meinen Genesungsprozess beginnen. Vielen Dank für all eure Unterstützung“, so der 25-Jährige abschließend.
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