„In den letzten Monaten haben mein Team und ich alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln“, erklärt Sinner auf Instagram und erklärt, warum es nun doch dazu gekommen ist: „Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn hat mein Knie leider nicht so reagiert, wie wir alle gehofft hatten. Deshalb habe ich mich heute einem kleinen Eingriff unterzogen.“