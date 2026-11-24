„Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind“, stimmt auch Didi Hamann zu. Und warum würde der LASK-Knipser zu den Bayern passen? „Was natürlich für Kalajdzic sprechen könnte ist, das ist ein Spieler, der dir auch über die drei, vier Monate hinaus helfen wird, der sich mit Sicherheit nicht beschweren wird, wenn er auf der Bank sitzt hinter Kane und brauchen werden sie ja irgendwann mal einen, der den Kane ersetzt oder mal was Neues bringt. Er bringt eine Komponente mit seiner Größe, die wenige haben“, so Hamann.