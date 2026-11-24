Sasa Kalajdzic als Ersatz und Backup für den verletzten Harry Kane bei Bayern München? Wenn es nach den ehemaligen Kickern Marko Stankovic und Didi Hamann geht, ein durchaus realistisches Szenario. Im Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria haben die beiden Experten erklärt, warum der ÖFB-Teamspieler schon im Jänner nach München passen würde.
Die Bayern sehen derzeit sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Ausgerechnet ihre Tormaschine Harry Kane hat sich einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt nun mehrere Monate aus. Gut möglich, dass der Rekordmeister noch im Wintertransferfenster darauf reagieren muss. Und dabei seinen Blick nach Österreich richtet?
„Harry Kane ist ein Spielertyp, den kannst du nicht ersetzen, weil er eine ganz unkonventionelle Art und Weise hat zu kicken“, gibt Experte Stankovic zu bedenken, ergänzt aber auch: „Aber du brauchst aus meiner Sicht zwei Spieler vorne jetzt, die du holen musst. Du brauchst einen spielerischen Typ und du brauchst einen richtigen Neuner, der Tiefgang hat, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic eingefallen.“
Auch Hamann kann sich Transfer vorstellen
Kalajdzic, der sowohl beim LASK, als auch im Nationalteam zuletzt immer wieder aufzeigen konnte und auch mit seinen Fähigkeiten abseits des Rasens zu überzeugen weiß, wäre sicherlich ein Spieler, der in das Team von Vincent Kompany passen könnte. So wäre es auch nicht verwunderlich, wenn der ÖFB-Teamspieler in den Fokus der Münchner geraten könnte – zumal er sich auch aktuell in der Champions League beweisen kann.
„Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind“, stimmt auch Didi Hamann zu. Und warum würde der LASK-Knipser zu den Bayern passen? „Was natürlich für Kalajdzic sprechen könnte ist, das ist ein Spieler, der dir auch über die drei, vier Monate hinaus helfen wird, der sich mit Sicherheit nicht beschweren wird, wenn er auf der Bank sitzt hinter Kane und brauchen werden sie ja irgendwann mal einen, der den Kane ersetzt oder mal was Neues bringt. Er bringt eine Komponente mit seiner Größe, die wenige haben“, so Hamann.
Und mit Konrad Laimer hat man bereits einen ÖFB-Teamkollegen in den eigenen Reihen, der zu einem immer wichtigeren Baustein des Teams geworden ist. Während in Deutschland eine Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting ins Spiel gebracht wird, dürfte eine Option, die auch mehr auf die Zukunft fokussiert ist, als der 37-Jährige, wahrscheinlicher sein. Kalajdzic könnte dabei durchaus ein spannender Name für das kommende Transferfenster werden ...
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