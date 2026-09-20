500.000 Besucher beim Kultursommer Burgenland

Erfolgreiche Bilanz für die kulturellen Sommerfestivals im Burgenland: Das vielfältige Programm zog die Gäste wieder in Scharen an. Zugleich sorgt der Kultursommer auch für wirtschaftliche Impulse.
Mehr als eine halbe Million Besucher stehen am Ende des Kultursommers zu Buche. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betont, dass es der Anspruch sei, Kultur in allen Regionen des Landes zugänglich und erlebbar zu machen: „Das ist uns gelungen und die große Resonanz bestätigt diesen Weg.“
Unser Anspruch ist es, Kultur in allen Regionen des Burgenlandes zugänglich und erlebbar zu machen.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Bild: Büro Doskozil
Die Seefestspiele Mörbisch konnten zum Musical „Ein Käfig voller Narren“ 105.000 Besucher begrüßen. Mit sechs Gastveranstaltungen, wie etwa der Starnacht am Neusiedler See, kamen rund 146.000 Gäste auf Europas größte Open-Air-Bühne. Die Schloss-Spiele Kobersdorf mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“, der Theater Sommer Parndorf mit „Der Geizige“ oder die Operette „Wiener Blut“ auf Schloss Tabor bildeten weitere Höhepunkte.
Der Kultursommer 2026 zeigt sehr deutlich, wie breit und vielfältig das Angebot mittlerweile aufgestellt ist.
KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber
Bild: Andreas Hafenscher
In Güssing startete das neue eröffnete Kulturzentrum als Spielstätte des Kultur Sommers mit Kabarett, Literatur und Musik durch. Die Summer Concerts im List Zentrum Raiding und das KLANGfestival auf der Friedensburg Schlaining sorgten für musikalische Akzente. „Etablierte Festspiele, neue Standorte und unterschiedlichste Formate greifen ineinander und sprechen ein breites Publikum an“, so Claudia Priber, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe Burgenland (KBB).
Zum Erfolg tragen zudem starke Kooperationen und weitere große Produktionen bei. Zur Oper „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen kamen rund 90.000 Besucher. Abseits der klassischen Festspiele sorgten das „Nova Rock Festival“ in Nickelsdorf mit 215.000 Besuchern und das restlos ausverkaufte „picture on“ in Bildein für viel Frequenz. Hinzu kamen das Kammermusikfest Lockenhaus, die Konzerte im Park des Schloss Esterházy in Eisenstadt und das 50-jährige Festivaljubiläum in Wiesen.
Der Kultursommer ist für uns als Hotelbetrieb sehr wichtig. Wir merken das unmittelbar bei den Buchungen.
Gastronom Michael Wlaschits
Bild: Weinwirtshaus Wlaschits
Längst ist der Kultursommer ein bedeutender wirtschaftlicher Impuls: „Wenn in Mörbisch und an den anderen Kulturstandorten etwas los ist, merken wir das unmittelbar bei den Buchungen“, schildert Gastronom Michael Wlaschits aus Klingenbach. Lokale und Beherbergungsbetriebe in der Umgebung würden profitieren.
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