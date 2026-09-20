500.000 Besucher beim Kultursommer Burgenland

Zum Erfolg tragen zudem starke Kooperationen und weitere große Produktionen bei. Zur Oper „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen kamen rund 90.000 Besucher. Abseits der klassischen Festspiele sorgten das „Nova Rock Festival“ in Nickelsdorf mit 215.000 Besuchern und das restlos ausverkaufte „picture on“ in Bildein für viel Frequenz. Hinzu kamen das Kammermusikfest Lockenhaus, die Konzerte im Park des Schloss Esterházy in Eisenstadt und das 50-jährige Festivaljubiläum in Wiesen.