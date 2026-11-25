Die Trockenheit ist nicht erst seit heuer ein Problem, der Extrem-Sommer und die fehlenden Niederschläge zeigten dieses Jahr aber eindringlich, wie dringend hier Maßnahmen notwendig sind. Ein Schritt dazu ist, mehr Wasser in der Region zu halten. Deswegen haben die Naturschutzorganisation WWF, das Land Burgenland und die Esterhazy Betriebe ein gemeinsames Projekt gestartet, im Zuge dessen die Wulka auf einer Länge von rund einem Kilometer renaturiert wird. Dazu werden die Uferbausteine entfernt und vier Hektar Land entlang des Abschnitts aus der Nutzung genommen und dem Fluss „zurückgegeben“, so WWF-Projektleiterin Carina Neuwirth.