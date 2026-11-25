Kampf gegen die Trockenheit: Ein neues Renaturierungsprojekt von WWF, Land Burgenland und Esterhazy Betriebe soll dafür sorgen, dass mehr Wasser in der Region erhalten bleibt.
Die Trockenheit ist nicht erst seit heuer ein Problem, der Extrem-Sommer und die fehlenden Niederschläge zeigten dieses Jahr aber eindringlich, wie dringend hier Maßnahmen notwendig sind. Ein Schritt dazu ist, mehr Wasser in der Region zu halten. Deswegen haben die Naturschutzorganisation WWF, das Land Burgenland und die Esterhazy Betriebe ein gemeinsames Projekt gestartet, im Zuge dessen die Wulka auf einer Länge von rund einem Kilometer renaturiert wird. Dazu werden die Uferbausteine entfernt und vier Hektar Land entlang des Abschnitts aus der Nutzung genommen und dem Fluss „zurückgegeben“, so WWF-Projektleiterin Carina Neuwirth.
Zufluss zum Neusiedler See
Das Wasser soll dadurch länger in der Landschaft bleiben, was sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirkt. „Die Wulka ist der wichtigste Oberflächenzufluss des Neusiedler Sees und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wasserhaushalt und zur Ökologie. Um diese Funktion langfristig zu stärken, erhält der bislang kanalisierte Flussabschnitt wieder mehr Raum“, erklärt Christian Sailer vom Amt der Burgenländischen Landesregierung.
Außerdem arbeitet das Konsortium an Plänen zur Wiederherstellung des „Sulzsees“ zwischen Siegendorf und St. Margarethen. Erst vor Kurzem rückte Historiker Herbert Brettl die Geschichte dieses verschwundenen Gewässers für die „Krone“ in den Mittelpunkt. Der ehemals zweitgrößte See des Landes war für den Zuckerrübenanbau trockengelegt worden. Das will man jetzt rückgängig machen. „Dieses einzigartige Feuchtgebiet verliert durch die Drainage des Sulzsees bis zu einer Million Liter Wasser pro Tag. Eine Wiederherstellung des Sulzsees könnte den Wasserrückhalt in der Region wesentlich verbessern“, sagt David Simon, Leiter des Bereichs Naturschutz bei Esterhazy Betriebe.
Moor soll revitalisiert werden
In einem dritten Schritt sollen eine mögliche Revitalisierung des Hanság-Moores geprüft werden, des ehemals größten Niedermoors Österreichs. „Unser Ziel ist, Lebensräume zu erhalten und mehr Wasser in der Region zu halten. Davon profitieren die Natur und die Menschen vor Ort“, sagt Carina Neuwirth vom WWF.
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