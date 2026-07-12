Der Sommer hat im Burgenland seine größte Bühne

Mit den Premieren in St. Margarethen und Mörbisch erreicht im Burgenland der sommerliche Kulturreigen wieder seinen Höhepunkt.
Auf den beiden größten Freiluftbühnen heben sich bald die Vorhänge. Am Mittwoch feiert Giacomo Puccinis Opernklassiker „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen Premiere. Einen Tag später folgt auf der Seebühne Mörbisch das Musical „La Cage aux Folles“ (siehe auch Seite 39). Zwei Produktionen, die wieder Besucher aus ganz Österreich ins Burgenland bringen.
Kaum ein anderes Bundesland bietet im Sommer auf so engem Raum eine vergleichbare Vielfalt an Kultur unter freiem Himmel. Von Oper und Musical über Schauspiel, Klassik und Kabarett bis hin zu Rock, Pop und Literatur reiht Bühne an Bühne. Hunderttausende Gäste erleben jeden Sommer Kultur in außergewöhnlichen Kulissen – vom Steinbruch über den Neusiedler See bis hin zu historischen Schlössern und idyllischen Dorfplätzen. Für Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil ist diese Vielfalt ein wesentlicher Erfolgsfaktor: „Wenn ein Bundesland mit rund 300.000 Einwohnern allein im Sommer eine ähnliche Zahl an Kulturgästen begrüßen darf, spricht das für sich.“ Die Festivals seien längst ein Markenzeichen des Landes und schaffen Wertschöpfung für die Regionen. „Sie machen das Burgenland im Sommer zur größten Open-Air-Bühne Österreichs“, so Doskozil.
Die Kultur ist mittlerweile weit mehr als ein Freizeitangebot, sondern hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Hotels, Gastronomie, Winzer, Nahversorger und zahlreiche regionale Betriebe profitieren von den Gästen, die häufig mehrere Tage im Burgenland verbringen.
Neben den beiden Premieren prägen zahlreiche weitere Veranstaltungen den Kultursommer. Etwa die Schloss-Spiele Kobersdorf, die bis 26. Juli mit „Der nackte Wahnsinn“ ihr Publikum begeistern. Die Auslastung liegt bereits bei über 80 Prozent und ist ein deutliches Zeichen für den großen Erfolg der Produktion. Der Kultur Sommer Güssing nutzt seine Bühne bis 12. September, das Kammermusikfest Lockenhaus und der Theater Sommer Parndorf setzen internationale Klassik-Schwerpunkte. Es folgen unter anderem das Musical Güssing, das KLANGfestival Schlaining mit Blues & More, die traditionsreichen Wiesen-Festivals, das Picture-On-Festival in Bildein, das Uhudlerlandestheater, Gastveranstaltungen von Howard Carpendale über Tom Jones bis hin zu Andrea Berg oder David Garrett auf der Seebühne Mörbisch, das Herbstgold Festival im September sowie viele weitere Konzerte, Führungen und Literaturveranstaltungen im ganzen Land.
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