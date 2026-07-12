Der Sommer hat im Burgenland seine größte Bühne

Neben den beiden Premieren prägen zahlreiche weitere Veranstaltungen den Kultursommer. Etwa die Schloss-Spiele Kobersdorf, die bis 26. Juli mit „Der nackte Wahnsinn“ ihr Publikum begeistern. Die Auslastung liegt bereits bei über 80 Prozent und ist ein deutliches Zeichen für den großen Erfolg der Produktion. Der Kultur Sommer Güssing nutzt seine Bühne bis 12. September, das Kammermusikfest Lockenhaus und der Theater Sommer Parndorf setzen internationale Klassik-Schwerpunkte. Es folgen unter anderem das Musical Güssing, das KLANGfestival Schlaining mit Blues & More, die traditionsreichen Wiesen-Festivals, das Picture-On-Festival in Bildein, das Uhudlerlandestheater, Gastveranstaltungen von Howard Carpendale über Tom Jones bis hin zu Andrea Berg oder David Garrett auf der Seebühne Mörbisch, das Herbstgold Festival im September sowie viele weitere Konzerte, Führungen und Literaturveranstaltungen im ganzen Land.